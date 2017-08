Send til din ven. X Artiklen: Ja tak til samarbejde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja tak til samarbejde

Furesø - 17. august 2017

Af Lars Carstensen

Borgmesterkandidat (C)

FURESØ:Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson skriver i denne avis, at jeg skyder med løst krudt vedrørende kommunens tilstand. Hvis man skyder med løst krudt, så har det ingen virkning, men fremstiller man fakta, så gør det ondt på modparten. Det er nok derfor, at borgmesterens tro væbner reagerer så stærkt.

Det er en kendsgerning, at kommunens budget i år lander på et betragteligt underskud, og det er en kendsgerning, at kommunen lider under et nettotab af arbejdspladser. På trods af det, fremstiller viceborgmesteren erhvervsindsatsen som en succes.På det økonomiske område benægtes fakta også. Jeg fristes til at kalde det "Fake News", når socialdemokratiske kandidater går i avisen med forslag til, hvordan "overskuddet" i kommunen skal bruges.

En anden sag er, at den snigende topstyring fra socialdemokratiets side helt naturligt har medført, at borgerne føler, at den højt besungne borgerinddragelse blot er fine ord. Vi trænger til en anden politik i Furesø. Vi har ikke brug for flere almene boliger, men i stedet skal vi tiltrække ressourcestærke familier. Vi skal styrke erhvervslivet og invitere til samarbejde og skabe grobund for flere arbejdspladser. Vi skal have blikket rettet mod fremtiden og tage en diskussion om, hvor vi skal hen med kommunen. Hvor længe skal vi fortsætte udbygningen, og hvad er målet?

Men tilbage til økonomien. Jeg er ikke i tvivl om at samarbejdet henover midten har skabt holdbare løsninger, og at vi konservative i mange tilfælde er lykkedes med at fastholde en stringent økonomisk kurs. Et bredt samarbejde hen over midten er absolut at foretrække, også med socialdemokratiet, men det skal være med et ansvarligt borgerligt udgangspunkt.