KLH Isolering, der har en afdeling i Farum, er kommet i DR?s søgelys.

Isoleringsfirma anklages for varm luft

Furesø - 27. januar 2017 kl. 06:26 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften viste Danmarks Radio i forbrugerprogrammet Kontant en udsendelse om KLH Isolering, der har en afdeling på Rugmarken i Farum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Udsendelsen kaldes »Varm luft for alle pengene« og tegner et kritisk billede af KLH Isolering, der har hovedkvartet i Fuglebjerg og andre afdelinger i Vejle og Viborg.

Flere husejere har skrevet til DR efter ejendommelige oplevelser med firmaet KLH Isolering, og tv-vært Jakob Illeborg besøger derfor flere af dem.

Allerede inden Kontant løb ud i æteren med udsendelse, havde KLH Isolering taget kraftigt til genmæle, og firmaets administrerende direktør Lotte Quist, kalder udsendelsen for »et forsøg på karaktermord«.

- Kontant vil basere udsendelsen på udsagn fra blandt andre enkeltpersoner, der aldrig har været kunder samt konkurrenter, der er sure over, at det på tre år er lykkedes KLH at reducere kundernes udgifter til hulmursisolering med 50 procent. Dette er eneste årsag til, at enkelte konkurrenter fører sig frem med beskyldninger og postulater om KLH, hvilket ganske enkelt ikke har hold i virkeligheden, udtaler Lotte Quist i en pressemeddelelse. Og hun tilføjer:

- Vi er Danmarks største isolatør og isolerede i 2016 flere end 4000 husstande i Danmark. At basere så forrykte påstande på fem-seks utroværdige kilder og så tro, at man kan konkludere noget om hverken os eller vores arbejde er helt og aldeles forrykt.

Det har - »trods en syndflod af redegørende korrespondance« mellem KLH og DR- ikke lykkedes KLHs advokat, Michael Havemann, at overbevise hverken generaldirektøren Maria Rørbye Rønn fra Danmarks Radio eller den redaktionelle ledelse af DR om det manglende etiske grundlag for at bringe indslaget i sin annoncerede form, fremgår det af pressemeddelelsen.

KLH Isolering har tænkt sig, at sagen får et retsligt efterspil.

- I de seneste dage er vi blevet bestormet af journalister, der har hørt rygtet sprede sig. Men som vi har understreget overfor dem alle, så er der udelukkende tale om rygter. Den rigtige historie ligger i, hvordan rygtet er startet - og hvordan DR blev snydt til at blåstemple rygtet, udtaler Lotte Quist, der understreger, at man fra KLH hilser enhver pressemæssig henstand velkommen, der har til hensigt at opklare forløbet.

- Vi ligger inde med båndede telefonsamtaler, et væld af korrespondance samt massevis af optagelser - alt dokumenterer et voldsomt kritisk forløb hos DR, som vi håber på at få belyst af pressen, slutter Lotte Quist.

