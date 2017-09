Send til din ven. X Artiklen: Ingen budgethøring denne gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen budgethøring denne gang

Furesø - 06. september 2017 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Mikkel Kjølby

Et enigt byråd indgik for et år siden et toårigt budgetforlig. Det skete efter grundig borgerinddragelse.

Nu er tiden kommet til at nikke ja til videreførelsen af dette forlig, men ifølge byrådsmedlem Heidi Storck har forudsætningerne ændret sig så kraftigt, at en ny omgang borgerinddragelse ville være på sin plads.

- Økonomiudvalget har nikket ja til at Budget 2018 - 2021 ikke skal i høring, men kun drøftes i fagudvalgene.Det er komplet uforståeligt, for der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne for sidste års to-årige budgetaftale, lyder det fra Heidi Storck.

Budgettet påvirkes af en række ændringer i Furesøs borgersammensætning, hvilket har givet et markant råderum i budgettet, mener Heidi Storck.

- Blandt andet i demografien er der sket ændringer. Ændringer, der i budgetårene 2018-2021 giver et overskud på 45 millioner kroner på driften og et overskud på 90 millioner kroner på anlæg, vurderer Heidi Storck.

Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S) kan ikke genkende billedet af så massivt et råderum.

- Der er ikke skabt et råderum på 135 millioner kroner, men beløbet er muligvis forvekslet med en udvidelse på 45 millioner kroner på driften på dagtilbuds- og skoleområdet i hele perioden 2018-2021 og delvis omprioritering af anlægsmidlerne på 90 millioner kroner Midlerne på anlægsområdet er ikke alle nye midler, men skyldes, at der er flyttet midler indenfor eksisterende anlægsbudget, forklarer Preben Sandberg Pettersson, som til gengæld har fundet ekstra indtægter på 21 millioner kroner, men de penge har ben at gå på.

- Grundlæggende holder de budgetterede forudsætninger. Byrådet skal derfor ikke ud og finde nye besparelser i 2018. Tværtimod står indtægtssiden cirka 21 millioner kroner bedre for 2018 end oprindelig budgetteret. Det giver lidt luft i budgettet i 2018 og frem, som primært foreslås anvendt inden for børne- og skoleområdet. I 2016 blev vi 450 nye furesøborgere og frem mod 2022 forventer vi næsten 300 nye nul til femårige, der skal have en daginstitutionsplads, siger viceborgmesteren.

Preben Sandberg Pettersson ser ikke nogen grund til at ændre på budgetforløbet.

- Det politiske forlig som et enigt byråd godkendte sidste år, er stadig gældende. Der vil ikke blive gennemført nye besparelser, og derfor gentager vi ikke den samme høringsproces, som vi gjorde sidste år. I stedet bliver budgetmaterialet tilgængeligt på hjemmesiden, ligesom vi vil sørge for, at man kan tilgå det i trykt version på biblioteket, lyder det fra Preben Sandberg Pettersson.

Heidi Storck ser dog gerne, at borgerne igen får mulighed for at give deres besyv med.

- Uanset, hvad vi kalder pengene, er grundlaget for sidste års budgetaftale ændret. Borgerne skal derfor også have indflydelse på budget 2018, slutter Heidi Storck.

mikkel