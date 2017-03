Indbrudstyve stjal tøj for en million kroner

Ved et spektakulært indbrud i J & A Herretøj på Farum Bytorv stjal indbrudstyve tøj for cirka en million kroner, oplyser Nordsjællands Politi. Indbruddet er sket mellem søndag klokken 16.00 og mandag klokken 08.55. Her har tyvene skaffet sig adgang til en nabobutik ved at save hul i taget. Derefter har de savet hul i en gipsvæg ind til tøjbutikken, hvor de ved at kravle på varmerørene har undgået at aktivere alarmen. Denne blev dog aktiveret klokken 01.56, da de klippede kablerne til alarmen over. Men tyvene er altså alligevel sluppet af sted med tøj for cirka en million kroner.