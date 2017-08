Ildsjæl skal løfte Skovhuset

- Det er et drømmejob for mig, fastslår hun.

Annette Lindroos blev færdig som magister i kunsthistorie for 12 år siden og har siden arbejdet i vekslende funktioner på Statens Museum for Kunst, Arken, Gl. Strand og ikke mindst freelance. Men reelt var det en beslutning om at bringe samtidskunsten til Dragør, som kvalificerede hende til jobbet i Skovhuset. I 2012 stiftede Annette Lindroos foreningen REFLEX og kastede sig over projekter i hjembyen.

- Det er ikke let at få job som kunsthistoriker. Det var en investering i min jobsituation. Jeg skulle vise, at jeg kunne få ting til at ske. Jeg har fået virkelig god erfaring med, hvordan man kan gribe nogle processer an. Fra at være fuldstændig grøn ud i lokalpolitiske forhold har jeg gjort det på den hårde måde, forklarer Annette Lindroos.