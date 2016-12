I praksis er det stadig to kommuner

Se billedserie Lissen Grønkjær fra Farum mener, at der er for mange hovsa-løsninger i Furesø Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Furesø - 27. december 2016 kl. 07:04 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lissen Grønkjær boede i Værløse fra 1967 til 1974 og var ansat på Hareskov Skole, så hun var godt kendt med Værløse Kommune, og da planerne omkring tvangsægteskabet mellem Værløse og Farum kommune opstod, opfattede hun, at protesterne med blandt andet fakkeloptog i Værløse var pinlige at opleve. På det tidspunkt var hun flyttet til Farum. Det skriver Frederiksborg Amts Avis i anledning af 10 års dagen for kommunalreformen.

- Jeg havde ikke haft noget forbehold over for Værløse. Personligt var jeg ikke aktiv i sammenlægningen - endsige særligt interesseret i den ene eller den anden mulighed, fortæller Lissen Grønkjær.

Hun hørte dog om mulighederne for, at Farum kunne blive lagt sammen med en anden kommune, men der gik snakken mest om Birkerød eller Allerød.

Men Furesø Kommune opstod ud af Værløse og Farum, og et af resultaterne var særskatten i Farum over syv år.

- Særskatten var overhovedet ikke rimelig. Farum Kommune var på mange måder mere velholdt end Værløse, blandt andet var kloaksystemet i Farum blevet vedligeholdt, mens Værløses først blev istandsat, da vi var én kommune. Der manglede for eksempel også en svømmehal i Værløse, som var bygget i Farum. Farums kulturhuse findes slet ikke i Værløse, for det er nedlagte skoler, som er omdannet til kulturhuse, med gode lokaler, især de store, som man mangler i Værløse. Der er sikkert mange flere eksempler, som jeg har glemt og ikke er inde i, siger Lissen Grønkjær, der i dag er næstformand i Ældre Sagen Farum.

Hun mener, at borgerne i praksis desværre stadig bor i to kommuner.

- Folk i hverken Farum eller Værløse er særligt begejstrede for at skulle til den »anden« by. Det gælder måske især den ældre del af befolkningen, der ikke er så mobile eller ikke har bil. Det er jo »en rejse«, når man skal til Værløse for at forny pas eller kørekort. Når det kommer til fritidsaktiviteter, som deltagelse i aktiviteter hos Ældre Sagen, er det særligt svært, hvis det ikke ligger tæt på, forklarer Lissen Grønkjær. Og hun uddyber:

- Folk i Farum er vant til at komme i Farum Kulturhus, og det er det, de foretrækker. Det kan endda være svært at lokke nogle brugere over til Stien, vores nyeste kultursted, da det er ukendt, det kan være svært at parkere, det er svært at finde derover, og hvad med kørestolsbrugere?

Tilkørselsforholdene til Stien har ifølge Lissen Grønkjær i lang tid været dårlige, og det er først nu, da kommunen vil til at afskaffe foreningernes brug af Stien til fordel for en teknisk skole, at der er blevet gjort noget for de udendørs omgivelser.

- Jeg har i mange år været begejstret for de kommunale politikeres måde at samarbejde på, altså Socialdemokratiets inddragelse af det øvrige byråd, men med tiden forekommer det, at borgmester Ole Bondos snakken om »at finde løsninger sammen« er mere snak end praksis. Brugerne bliver bestemt ikke hørt nok, og det medfører mange uhensigtsmæssige hovsa-løsninger, siger Lissen Grønkjær.

Hun peger på brugen af lokaler i Farum Kulturhus' gallerigang. Her måtte Ældre Sagen flytte ud af det ene af to lokaler og flytte ind i det næste, for at forvaltningen kunne få det forreste lokale. Denne manøvre var ikke gratis. Kort tid efter er forvaltningen flyttet ud og til andre lokaler, så der er plads til biblioteket, som tilsyneladende har fået vokseværk og har fået adskillige ekstra lokaler. Resten af forvaltningens lokaler er gået til Sundhedsplejen, som skal flytte ind efter nytår, mens Frivilligcenteret er flyttet til afdeling »Byen« i den gamle Bybækskole.

- Alle disse flytninger koster en masse, og der mangler tilsyneladende plan i dem. Det virker, som om forvaltningen har overtaget ganske meget af styringen i forhold til politikerne, og ingen gør sig umage nok med at undersøge mulighederne og med at inddrage brugerne, inden en afgørelse sættes i værk, påpeger Lissen Grønkjær.

Hun mener, at mange gruer for, hvad den nye åbning af Farum Kulturhus - i aftener samt weekender - vil betyde, når der ikke er afsat midler til opsyn/tilstedeværelse i ydertimerne.

- Hvis stedet skal bruges til »nyt fritidshjem« for utilpassede unge, kan det blive en dyr fornøjelse.

Også forvaltningens skalten og valten med foreningerne i tilfældet med det kommunale bookingsystem er en skandale. Nogle forvaltningschefer fik indkøbt et bookingsystem, imod forstandige advarsler og mangel på gennemprøvninger, og systemet kom aldrig til at fungere. Man endte med at tage det gamle bookingsystem i brug igen og skrotte det nye. Det har jo kostet millioner - forgæves, siger Lissen Grønkjær.

Hun erkender dog, at Furesø Kommune er en dejlig kommune.

- Deri har Ole Bondo ret, men det skyldes måske især den smukke natur omkring os, som vi så sandelig også skal passe godt på og ikke ukritisk by-udbygge. Her gælder det også, at forvaltning og politikere skal høre på brugernes advarsler og bekymringer. Det er trods alt dem, der skal leve med fejltagelserne, mens der ikke er penge til de nødvendige forbedringer, slutter Lissen Grønkjær.