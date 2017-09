I lære som hitmager

- Det er helt vildt spændende. Jeg er vant til at skrive alene, og der har man begrænset inspiration. Man har jo kun sig selv og sine egne inspirationskilder. Her får man så mange forskellige personligheder og inputs. Når én kommer med en ide, er der en anden, der får en anden ide, der bygger videre. Vi kan allesammen bidrage, vi er allesammen en del af det," siger Mathilde Sofie Sørensen-Mølgaard.

Sangskrivercampen har haft deltagelse af 30 unge talenter fra hele landet. De har fået vejledning af erfarne kræfter som Thomas Stengaard, der skrev den danske Eurovisionvinder »only Teardrops« samt Chief One, der er en af de mest succesrige sangskrivere og producere herhjemme og som sidste år var co-writer på et hit til verdensstjernen Ricky Martin.

Arrangørerne af Music Maker Co-write håber på, at campen kan være med til at sætte fokus på sangskrivning som en erhvervsmulighed. Og viser, at det er en seriøs profession, som ikke bare kan give penge på bankkontoen for den enkelte sangskriver, men at det faktisk er en værdifuld eksportvare for landet.