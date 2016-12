Ved kåringen af Årets Furesøborger 2017 i Farum Kulturhus: Fra venstre ses Gitte Åkjær, Freddy Nielsen og prismodtageren Malene Jeppesen fra Café Rucola.

Hyldest til cafébestyrer

Furesø - 28. december 2016 kl. 14:26 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danske Handicaporganisationer i Furesø, DH Furesø, vælger og uddeler prisen som Årets Furesøborger hvert år, og denne gang tilfaldt prisen Malene Jeppesen, der bestyrer af Cafe Rucola i Farum Kulturhus. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hun har en fortid som floor manager på caféen i Louisiana og som daglig leder af baren på Betty Nansen Teatret og Østre Gasværks Teaters bar.

Grunden til, at Malene Jeppesen har fået priser, er ifølge formand Freddy Nielsen og næsteformand Gitte Åkjær fra DH Furesø, at bestyreren har gjort en stor og uegennyttig indsats i lokalsamfundet, og hun arbejder ud fra et menneskesyn, der værdsætter mangfoldighed, og som tilstræber en rummelighed, der også giver plads for mennesker med væsentlige funktionsnedsættelser.

- Malene udviser en naturlig indsigt for kundernes behov. Nogle gange er det særlige behov, og derefter arrangeres stole, borde og betjening efter den enkeltes ønsker. Dette er en vigtig del af inklusionen af alle borgere i vores byliv. Inklusion er måske det forkerte ord, for vi er jo alle lige borgere, der meget gerne skulle have mulighed for at deltage aktivt - på lige fod med alle andre borgere, forklarer Freddy Nielsen og Gitte Åkjær i en pressemeddelelse.

Malene Jeppesen har gjort det rart for alle at komme på Cafe Rucola, og derfor skal kommunen ikke kun have tak for tilgængeliggørelsen af Farum Kulturhus, men hun skal også have mange tak for at hun også anvender sin indsigt og viden om andre borgere til at give os alle mere lige muligheder for deltagelse.

- Det er vores naturlige forventning, at Malene også i 2017 vil gøre det muligt for os alle at komme i Cafe Rucola, og derfor er hun valgt som Årets Furesøborger 2017, understreger Freddy Nielsen og Gitte Åkjær.

Årets Furesøborger 2017 blev offentliggjort umiddelbart før den ugentlige foyerkoncert i Farum Kulturhus, da kulturhusleder Zanne Jahn kunne annoncere en overraskelse.

Det var i år en af Furesø Kommunes mest deltagende borgere, bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd og DH Furesø, Gitte Åkjær, der kunne annoncere navnet på Årets Furesøborger 2017, mens Freddy Nielsen begrundede afgørelsen.

Modtageren af prisen vil møde op den første mandag i februar på AktivitetscenterGedevasevang for at høre mere om begrundelsen.