Huskunstner ved et lykkeligt tilfælde

Furesø - 03. september 2016 kl. 05:54 Af Jimmy Rømer

Lederen af Farum Kulturhus, Zanne Jahn, er vant til at blive opsøgt af kunstnere, der ønsker at udstille i det eftertragtede udstillingssted. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Og da hun fik ideen om at få tilknyttet en huskunstner, var det nærliggende at stikke hånden i skrivebordsskuffen med navne på en lang række kunstnere, der har henvendt sig.

Men Zanne Jahn har aldrig været tilhænger af de nemme løsninger, og tilfældet ville, at hun en dag rendte ind i en kunstner, der fuldstændig slog benene væk under hende.

- Jeg havde antennerne ude, for en huskunstner i Farum Kulturhus skal være spændende og dynamisk - og det skal være en kunstner, hvor vores publikum kan opleve en værdifuld udvikling, fortæller Zanne Jahn.

Ved en fernisering på Frederiksberg fik hun fat i nogle brochurer, og det var første gang, hun fik en smagsprøve på kunstneren Robert Røssells værker.

- Farvesammensætningerne, budskaber og historiefortællinger var vildt spændende. Det så jeg med det samme. Der var en dygtig streg i værkerne, og jeg ville simpelthen se, hvor hans udvikling ville bære ham hen, siger Zanne Jahn.

Robert Røssell havde ingen planer om at udstille i Farum Kulturhus, og faktisk havde han aldrig hørt om stedet.

- Men da Zanne efterfølgende ringede, opdagede jeg, at kulturhuset er et sjældent sted med en kunstforståelse og et dybtfølt engagement, så jeg var ikke i tvivl. Jeg ville gerne være huskunstner, siger Robert Røssell.

I første omgang blev det til en stor og opsigtsvækkende udstilling, der brændte igennem både salgs- og besøgsmæssigt.

- Det var en satsning, for jeg gav Robert hele Galleriet, men jeg mærkede straks, at vi havde ramt plet. Robert solgte helt vildt, og han fik nærmest en lokal fanklub. Jeg har ikke tidligere oplevet en så stor sællert, så heldigvis var der også andre, der havde øje for hans talent, forklarer Zanne Jahn.

Samarbejdet mellem hende og Robert Røssell var fremragende lige fra starten, selv om hun kom til at hænge et af hans værker på hovedet. Men det rystede ham ikke.

- Pludselig så jeg, hvad der skete, hvis et af mine værker kom i andre hænder, og det var en øjenåbner. Jeg har lært utrolig meget af Zanne, og hun er en slags mentor for mig, siger Robert Røssell.

Han er oprindeligt uddannet på det, der i dag kaldes Danmarks Designskole, men siden 2006 har han udstillet mange steder og har ligeledes leveret imponerende bestillingsværker. I dag er kalenderen med udstillinger tæt pakket med både firmaudstillinger og offentlige udstillinger. Han deltager blandt andet i »Kunst for alle 2016« i Øksnehallen fredag, lørdag og søndag den 9. - 10. og 11. september.

- I 2006 tænkte jeg, at hidtil havde jeg arbejdet for alle andre, end mig selv. Jeg havde blandt andet undervist, men jeg så gerne en fremtid som fuldtidskunstner, og lykkeligvis fik jeg fuld opbakning fra min mand Tommy (Hechmann, red.), siger Robert Røssell.

Farum Kulturhus har fået leveret to enestående klima-malerier i forbindelse med Furesø Kommunes fokus på klima, kultur og miljø, men da Robert Røssell fik bestillingen, var han meget skeptisk overfor opgaven.

- Det var en stor mundfuld, og jeg måtte lige sidde lidt for mig selv en times tid. Jeg var både frustreret, lykkelig og glad, men jeg gav mig i kast med opgaven, og resultatet er jeg stolt over, siger han.

Andre har også bemærket de to klima-malerier, for mens Frederiksborg Amts Avis var i kulturhuset, kom en gæst hen og spurgte, hvem der har malet værkerne. Efter at have hørt svaret, faldt følgende bemærkning fra gæsten:

- Jeg underviser i billedkunst, og det er en fantastisk værk,som jeg godt kunne tænke mig at bruge i min undervisning.

På følgende hjemmeside kan man høre og se mere om værket: https://www.youtube.com/watch?v=AK4SUfBNOLg.