To tyve blev taget på fersk gerning af husets ejer, men endte med at slippe væk.

Husejer skræmte indbrudstyve væk

Ejeren af en villa på Lerstedet i Værløse kom fredag aften klokken 18.30 hjem, hvor han opdagede to indbrudstyve i sit hjem. Ejeren går derfor ind gennem bagdøren, hvor han ser de to personer bagfra. De er klædt i mørkt tøj med hætter. Da tyvene ser ejeren, flygter de ud af huset og ind i boligkomplekset Bavnehøj Park. En patrulje bliver sendt ud, men det lykkes ikke at pågribe tyvene. Politiet konstaterede, at tyvene havde skaffet sig adgang til huset ved at bryde et vindue op. Det vides endnu ikke, hvad der er blevet stjålet.