Ole Holleufer

Send til din ven. X Artiklen: Holleufer vil have synligt politi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holleufer vil have synligt politi

Furesø - 28. juli 2017 kl. 15:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Denne sommer handler den gode nabosnak hen over hækken ikke nødvendigvis om det danske sommervejr. I stedet snakkes der om indbrudstyve, utryghed i dagligdagen, salg af stoffer eller erfaringer med alarmselskaber, mener Ole Holleufer fra Liberal Alliance.

- Her midt på sommeren er det beskæmmende at læse, at Furesø fortsat er udsat for rigtig mange indbrud, tricktyverier, salg af stoffer, overfald, bander og vold på stationer, lyder det fra Ole Holleufer.

For år tilbage havde såvel Farum som Værløse en nærpolitistation. I dag dækkes området af patruljebiler fra Hillerød og Lyngby. Men indsatsen er ikke synlig nok ifølge Ole Holleufer. Han vil have Furesø Kommunes ledelse på banen.

- Jeg synes ikke, at Furesø

kommune gør nok for at få politiet til at være synlige i gadebilledet og virke præventivt overfor forbrydere.Furesø Kommune bør gøre en langt større indsats for at få et ordentligt og synligt politi i byen og være langt mere effektive i den forebyggende indsats, siger Ole Holleufer.

Han opfordrer desuden politiet til at komme ud af patruljevognen.

- Politiet må holde op med at gemme sig i fotovogne bag vore hække nær byskilte og i stedet gå synlig patrulje i Farum Midtpunkt og andre steder i vor by, hvor det for eksempel er kendt, at handel med stoffer finder sted, siger Ole Holleufer.

Hos borgmesterpartiet Socialdemokraterne møder Ole Holleufers udmelding kun opbakning.

- Vi vil også gerne opfordre poltiet til at være mere synlige. Det har været taget op med politiet kontinuerligt i Lokalrådet, og vi tager det gerne op en gang mere, siger Viceborgmester Preben Sandberg Pettersson (S).

mikkel