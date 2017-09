Her skal busstoppestedet ved Furesøbad placeres, hvis det står til Joachim Hjorting (K). Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Hjorting: Bus til Furesøbad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjorting: Bus til Furesøbad

Furesø - 08. september 2017 kl. 13:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den konservative byrådskandidat Joachim Hjorting vil skabe større sammenhold i Furesø. Et busstoppested ved Furesøbad skal være med til at binde bydelene sammen.

Tvangsægteskabet mellem Farum og Værløse har efterhånden ti år på bagen, men de gamle sår er ikke helet endnu. Det vil byrådskandidat Joachim Hjorting gøre noget ved. Han vil udvikle større fællesskabsfølelse ved hjælp af de fælles goder. Første punkt på Joachims dagsorden er et busstoppested ved Furesøbad.

- Det er et problem for kommunen, at vi ikke har det sammenhold, som man finder andre steder, fastslår Joachim Hjorting.

Den 21-årige tjenerelev er ikke vokset op i Furesø, men er tilflytter fra Rudersdal, og han lagde straks mærke til en mærkværdig problemstilling.

- Noget af det første, jeg lagde mærke til, var, at man stadig betegner sig selv som borger i Farum eller Værløse. Og politikerne har det også med at glemme de andre dele af kommunen, fordi deres vælgere typisk bor i deres lokalområde, lyder det fra Joachim Hjorting, som vil have åbenhed omkring problemet.

- For at gøre noget ved problemet skal man turde snakke om det. Folk pakker sig ind i deres by, og ingen vil tage hul på problemet med sammenholdet. Nu er der gået ti år siden sammenlægningen. Nu skal vi se problemerne i øjnene, siger han.

Hans ide om et busstoppested ved Furesøbad er bestemt ikke ment som symbolpolitik. Forslaget har også praktiske elementer. En bus vil afhjælpe problemerne med parkeringspladser i højsæsonen og medvirke til at Furesøbad kan blive et endnu større samlingspunkt midt i kommunen. Ikke mindst for unge og ældre mennesker, som ikke har bil.

- Min ide går ud på, at der skal være en bybus i Furesø Kommune. Det eneste stoppested, jeg har planlagt, er ved Furesøbad. Resten af ruten skal borgerne være med til at planlægge, forklarer Joachim Hjorting.