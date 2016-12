Øjvind Vilsholm (EL) er modstander af Furesø Kommunes medlemsskab af FC Nordsjællands erhvervsnetværk. Foto: Kenneth Løvholt Foto: Kenneth Løvholt

Halløj om 39.500 kroner i netværk

Furesø - 23. december 2016

Udmøntningen af Furesø Kommunes milliard-budget, en låneoptagelse på cirka 13 millioner til diverse udgifter og en accept af en låneoptagelse på 413 millioner kroner til Vestforbrændingen fik ikke et eneste byrådsmedlem til at løfte et øjenbryn på det sidste byrådsmøde inden årsskiftet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Men 39.500 kroner skabte stor debat i byrådssalen, da kommunens medlemsskab af FC Nordsjællands Erhvervsnetværk var på dagsordnen. Den tre-årige aftale udløber til nytår, og Enhedslistens Øjvind Vilsholm ville have kommunen ud af aftalen, blandt andet fordi han savner en evaluering af konsekvenserne og udbyttet af aftalen.

Det udløste en længere debat, men der var åbenlys opbakning til, at Furesø Kommune fortsætter medlemsskabet.

FCNetværk er et af regionens største erhvervsnetværk, og der holdes cirka 20 årlige arrangementer, hvor der deltager mellem 50 og 70 virksomheder - ikke kun fra Furesø Kommune men fra hele regionen.

Forvaltningen i Furesø Kommune vurderer, at man har stort udbytte af sin deltagelse, blandt andet med etablering af kontakter til virksomhederne, men også muligheder for at fortælle, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen.

Jobcenter Furesø beskriver medlemsskabet som »brugbart«. Aftalen består af to VIP-billetter, fire stadionbilletter og seks billetter til FC Nordsjællands hjemmekampe til brug for flygtninge.

Da sagen blev debatten i byrådet, gav flere medlemmer deres besyv med.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) pegede på, at forvaltningen mener, at aftalen kaster noget af sig på beskæftigelsesområdet, og at det således er en fornuftig investering. Han mente, at mindre end halvdelen af billetterne rent faktisk bliver brugt.

Heidi Storck (UP) kunne tilslutte sig aftalen og pegede på muligheden for, at kommunen kunne sige nej tak til billetterne.

Hasan Yilmaz (S) fortalte, at han havde været til fodbold to gange, og han bedømte, at erfaringerne var glimrende.

- Furesø Kommune er kommunens største arbejdsplads, og det er ok, at vi støtter fodbolden, sagde han.

Lars Carpens (V) glædede sig over Socialdemokratiets opbakning, og han pegede på, at der var investeret 400 millioner kroner i Farum Park.

- Derfor bør der være mødepligt for både politikere og Jobcenter Furesø, mente han.

Det fik Øjvind Vilsholm til at udtale:

- Hvis det har kostet 400 millioner kroner af skatteydernes penge, så burde alle borgerne have gratis adgang.

Radikale Venstres Helle Katrine Møller bakkede også op om medlemsskabet, og hun syntes, at det er fint, at kommune og erhvervsliv kan mødes på kryds og tværs.

Per Kattrup (S) udtalte, at han var flov over Øjvind Vilsholms smålighed.

- Jeg har faktisk selv været til fodbold to gange, og begge gange tabte FC Nordsjælland, så jeg er blevet bedt om at holde mig væk, sagde en grinende Per Kattrup.

Øjvind Vilsholm fortalte, at han også - vistnok i 2007 - havde været til fodbold med Peter Brixtofte, men han mente, at kommunens folk nok selv kunne betale for deres billetter.

Øjvind Vilsholm var den eneste, der stemte for en udmeldelse af aftalen. Han foreslog så, at halvdelen af billetterne blev givet til sociale formål. Det fik han kun støtte til, da Heidi Storck stemte for. Og endelig blev det klart afvist, at der blev lavet en tilbagemelding om udbyttet af aftalen. Kun Øjvind Vilsholm stemte for, mens Heidi Storck undlod at stemme.

For fortsat deltagelse i FC Nordsjællands erhvervsnetværk stemte alle, bortset fra Øjvind Vilsholm, der ikke mener, at det er en kommunal opgave at overvære superligakampe i fodbold.