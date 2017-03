Faglig sekretær Rasmus Kreutzmann, 3F Frederiksborg, er klar til sympatikonflikt på Hvedemarken i Farum. Foto: 3F Frederiksborg

Håb om løsning med konfliktramt firma

Furesø - 04. marts 2017

Polemikken om renoveringen af det kommende jobcenter på Hvedemarken i Farum bliver taget alvorligt af Furesø Kommune. 3F Frederiksborg har gjort opmærksom på, at der benyttes litauisk arbejdskraft uden overenskomst, og fagforeningen er blevet bortvist, da man ville i dialog med folkene på byggepladsen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formanden for Beskæftigelses-og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune, Preben Sandberg Pettersson (S), er ganske klar i sin udmelding om sagen:

- Jeg må lægge klart afstand til, at ejeren til bygningen, der skal huse det kommende nye jobcenter i Furesø i Farum Erhvervspark lader renoveringen af bygningen foretage af et firma og med arbejdskraft, der ikke arbejder efter normale løn og arbejdsvilkår og ikke har tegnet overenskomst. Jeg og Furesø Kommune støtter 3 Fs bestræbelser på at skabe ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Vi har sociale klausuler i Furesø, der skal sikre, at kommunen altid respekterer arbejdsmarkedsregler og overenskomster, men er her bragt i en helt uønsket og absurd situation af udlejer og betragter sagen med største alvor, siger Preben Sandberg Petterson, og fortsætter:

- Jeg vil appellere til bygherren om at gå i dialog med fagbevægelsen og snarest få bragt tingene i orden, det ligger kommunen og jeg meget på sinde og vi vil gøre hvad vi kan, for at sagen kan løses.

Søren Stensdal, der er CEO i Stensdal Group, fortæller, at hans firma har seks entreprenører på opgaven på Hvedemarken 3 - 5 i Farum.

- En af de entreprenører er et litauisk firma, som jeg har konstateret ikke har overenskomst med 3F. Jeg har taget kontakt til firmaet og bedt dem gå i dialog med 3F, og så håber jeg, at man finder en holdbar løsning hurtigst muligt, siger Søren Stensdal.

Faglig sekretær i 3F, Rasmus Kreutzmann håber også på en snarlig løsning, men han advarer også om, at hvis ikke tingene er faldet på plads på mandag, så varsler han sympatikonflikt på byggepladsen, og han regner med opbakning fra Furesø Kommune.

- Problemet med det litauiske firma (Resplint UAB, red.) er, at ledelsen og beslutningstagerne sidder i Litauen, så dem kan vi ikke bare holde møde med her og nu. Nu må vi finde ud af, hvad de vil, og vi er klar med fanerne, siger Rasmus Kreutzmann.

Kommunaldirektør Christine Brochdorf har følgende kommentar:

- For Furesø kommune er det uacceptabelt, at et lejemål, som vi skal overtage, istandsættes af en virksomhed, der ikke kan garantere sædvanlige løn- og arbejdsvilkår. Den garanti må vi have. Derfor har vi valgt at gå intensivt ind i løsningen mellem 3F og entreprenøren. Jeg er glad for, at der er en positiv åbning i dag (fredag, red.) og ser frem til en dialog mellem parterne med henblik på at finde en løsning i næste uge.