Håb om den bedste biblioteksløsning

I Furesø Kommune markerede årsskiftet åbningen af selvbetjente biblioteker i Farum og Værløse, hvor man selv lukker sig ind med sundhedskort og pinkode uden for bemandet åbningstid. I selvbetjente biblioteker er det afgørende, at man føler sig taget godt imod, og at det føles trygt for brugerne at komme og søge og finde materialer. Det gøres blandt andet med indretning og visuelle virkemidler.