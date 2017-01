Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget i Furesø Kommune, John I. Allentoft (K) glæder sig over, at kommunen ligger i top, når det gælder om at have den rigeste natur. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Furesøs natur scorer topplacering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesøs natur scorer topplacering

Furesø - 24. januar 2017 kl. 11:56 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Furesø Kommune er med i toppen, når det gælder om at have den rigeste natur. Det viser en ny analyse om naturkapitalen, som forskere fra DCE Aarhus Universitet har lavet til Danmarks Naturfredningsforenings projekt Biodiversitet Nu. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Af landets 98 kommuner kommer Furesø Kommune ind på en femteplads med 57 point ud af 100 mulige, og det er formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (K) godt tilfreds med.

- At vi har god og unik natur, ved vi jo alle. Nu får vi bekræftet, at vi også er gode til at passe på den. Ikke overraskende for os, der bor her, men nu kan hele landet læse om det. Det har gennem mange år været en politisk ledetråd, at udvikling af nye bydele skal afbalanceres med hensyn til og beskyttelse af vore grønne områder. Nu bekræfter denne undersøgelse fra Aarhus Universitet og Danmarks Naturfredningsforening, at det er lykkedes. Selv om man mener, at man gør det rigtige, er det rart at få det bekræftet. Det giver selvtillid til at fortsætte anstrengelserne, siger John Ingemann Allentoft. Og han uddyber:

- Den flotte placering underbygger også vort renommé som en attraktiv, grøn kommune, hvor det er rart at være. Kommer man fra København, er Furesø den første kommune nord/nordvest for København, hvor den frie natur og søer byder sig til. Det tiltrækker mange, som søger dels fritidsoplevelser, dels attraktive boliger. Sådanne boliger kan findes i vore nye bydele, såsom Laanshøj, Farum Nord, Jonstrup Øst og Sydlejren. Denne undersøgelse bekræfter, at der i Furesø er en god balance mellem boliger og udfoldelsesmuligheder for borgerne, og hensynet til vore natur- og fritidsværdier, slutter udvalgsformanden.

Naturkapitalen er et værktøj, der skaber overblik over naturens omfang og kvalitet i kommunerne. Fanø Kommune topper analysen med 80 point foran Læsø, Tårnby, Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal.

Ifølge seniorforsker på Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs, bør kommunerne bruge naturkapitalen til at skabe sig et overblik over deres naturværdier.

- Naturkapitalen er en form for benchmarking, og det vil være oplagt, at kommunerne noterer sig, hvad de har af god og unik natur og ser på, om de gør nok for at passe på den. God natur kan jo også bruges aktivt til at lokke turister og skatteydere til kommunen, siger han til TV 2 Lorry.

At flere kommuner i hovedstadsområdet ligger i top 10 vækker undren, i hvert fald hos Jan Bundgas Post fra Vester Hæsinge på Fyn.

- Man kan undre sig over, at otte ud af de steder der er »den rigeste natur« i Danmark ligger i Nordsjælland. Og så er der lige to øer, som er med fra udkants Danmark. Lidt mærkeligt i mine øjne. Nogle af de mest forurenede steder i Danmark, er der den »bedste natur«. Nå men det er så bare min undren, bemærker han på TV 2 Lorrys hjemmeside.

Det tidligere medlem af Furesø Byråd Gitte Terp Henriksen fra SF har følgende kommentar:

- Det er vel derfor så mange har søgt herop i første omgang. På den måde ikke så mærkeligt. Vestjylland er jo fantastisk - men omkring byerne der er der jo ikke en stor variation men meget af det samme - som er flot, skriver hun.

Lavest i analysen ligger Struer Kommune med 11 point. Landsgennemsnittet er 24 point.