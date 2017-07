Lone Christensen (S) kan ikke lide TV2 Lorry men stemte dog for et forslag om et samarbejde frem mod efterårets kommunalvalg.

Furesø i digital valgplatform, men...

Furesø - 08. juli 2017 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kuglerne til efterårets kommunalvalg er ved at blive støbt fra alle sider, og Furesø Byråd har modtaget en henvendelse fra TV2 Lorry om et samarbejde op til valget i november. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

TV2 Lorry vil oprette en digital platform, hvor kommuner får deres egen side med lokale nyheder fra valgkampen samt en 40 minutters valgdebat i alle 34 kommuner.

Man vil invitere udvalgte lokalpolitiske kandidater med i debatten og kan ikke garantere, at alle partier eller lister bliver repræsenteret i debatten, ligesom emnerne bliver udvalgt at TV2 Lorry.

På det sidste byrådsmøde inden sommerferien diskuterede medlemmer henvendelsen - og alle bakkede op om, at Furesø Kommune deltager.

Men Socialdemokratiets Lone Christensen var bestemt ikke begejstret. Hun understregede i sit indlæg, at hun ikke ønskede at være på tværs, og at hun nok skulle stemme for forslaget, men hun fastslog også, at hun var inderligt imod og havde et antiparti mod TV2 Lorry.

Partifællen Lene Munch-Petersen kunne dog ikke forestille andet end opbakning, og hun ville gerne høre nærmere om forslaget, når man kom tættere på valget. Hun var specielt interesseret i, at der blev fokuseret på at få kommunens indvandrer til stemmeurnerne.

Dermed var hun helt på linje med Hasan Yilmaz, der selv er tredje-generations indvandrer. Han har ved flere lejligheder skabt opmærksomhed i bestræbelserne på at få indvandrere gjort interesserede i kommunalvalgene. Han udtalte, at indvandrere måske ikke er klar over vigtigheden af at stemme, og han opfordrede partierne til at gøre en større indsats på dette område.

Kommunerne i Region Hovedstaden har mulighed for at søge penge til aktiviteter, der kan øge valgdeltagelsen. Der er afsat 425.000 kroner, og i Furesø Kommune handler det om borgere uden arbejde og borgere med anden etnisk baggrund end dansk. På Integrationsområdets opfordring vil forvaltningen nu sende en ansøgning, der er målrettet borgere med en anden etnisk baggrund end dansk.

Det er planen, at der skal produceres en video målrettet de sociale medier. Desuden skal der opstilles sofaer i bybilledet for at sætte fokus på sofavælgerne. Kommunen vil i alt søge om 15.000 kroner, og hvis de bevilges, skal kommunen yde en medfinansiering, og den kan finansieres inden for valgbudgettet.