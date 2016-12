Furesø Kommune er tæt på en klagesag i Statsforvaltningen. Foto: Allan Nørregaard

Furesø har kurs mod tilsynssag

Furesø - 30. december 2016

Statsforvaltningens tilsyn er muligvis på vej til at få en klagesag på bordet, idet byrådsmedlemmet Heidi Storck (UP) overvejer at indbringe en sag om kørselshastigheden i Jonstrup for tilsynet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

På det sidste byrådsmøde i 2016 fremsatte Heidi Storck to forslag: Miljø-, Plan- og Teknikudvalget skulle pålægges at genoptage arbejdet med at udarbejdet et forhandlingsoplæg til politiet om sænkning af farten i Jonstrup - en sag, der er vedtaget den 2. september 2015. Samtidig skal udvalget forelægge sit forhandlingsoplæg for byrådet til vedtagelse, før der tages kontakt til politiet, og forhandlingerne skal foretages af borgmester Ole Bondo Christensen (S) og ikke formanden for Miljø-, Plan og Teknikudvalget, John I. Allentoft.

- Det eneste der skal ske er, at byzonetavlen flyttes mod øst, og at der sættes nogen hastighedstavler op. Og det burde kunne lade sig gøre, ikke mindst når man ser, hvor hurtigt arbejdet med at implementere Miljø-Plan- og Teknikudvalgets beslutning om hastighedsdæmpning på Ballerupvej blev i værksat. Beslutningen om hastighedsdæmpning på Ballerupvej blev truffet på præcis det samme møde, som beslutningen om hastighedsdæmpning på Jonstrupvangvej, forklarer Heidi Storck.

John I. Allentoft stillede på byrådsmødet et ændringsforslag om, at byrådet tager hans redegørelse til efterretning, og at der følges op på sagen via en status på næste møde i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget.

Alle stemte for, bortset fra Heidi Storck med den begrundelse, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets beslutning i Jonstrup ikke gennemføres til trods for, at beslutningen er mere end et halvt år gammel, »hvilket strider mod forretningsordenen for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget«.

- Jeg har bestemt overvejet at indbringe sagen for Statsforvaltningens tilsyn, hvilket jeg også meddelte formanden for Miljø, -Plan- og Teknikudvalget efter byrådsmødet, gruppeformanden for udvalgsformanden parti, Det Konservative Folkeparti. Forklaringen om, at Miljø-Plan- og Teknikudvalget havde behandlet en sag på novemberdagsordenen er en søforklaring, der alene havde til formål at bevare udvalgsformandens og næstformandens ære, siger Heidi Storck og tilføjer:

- En gennemførelse af juni-beslutningen har ikke opsættende virkning på Miljø-Plan- og Teknikudvalgets øvrige arbejde, hvorfor jeg har rykket for dens gennemførelse, med varsel om, sagen bliver indbragt for Statsforvaltningens tilsyn, hvis ikke den er gennemført inden årets udgang.

John I. Allentoft har følgende kommentar:

- Heidi Storck krævede i byrådet, at der skulle udarbejdes et forhandlingsoplæg til brug for forhandlinger med politiet om hastigheden på Jonstrupvangvej. Det afviste byrådet med den fornuftige begrundelse, at oplægget allerede var lavet, og at forhandlingerne iøvrigt var stort set afsluttede. Havde Heidi Storck ringet til forvaltningen, en byrådskollega eller mig og orienteret sig om fakta, havde byrådet ikke skulle ulejliges med at tage stilling til at få noget gjort, som allerede var udført. Til gengæld kan Heidi Storck og vi andre så glæde os over, at forhandlingerne har ført til, at politiet accepterer, at en max. hastighed på 80 kilometer i timen er for høj i forhold til Jonstrupvangvejs udformning. Hastighedsgrænsen bliver nedsat til 70 kilometer i timen, og byzonen udvides mod øst til Valgerholm. Disse ændringer vil blive gennemført først i det nye år, slutter John I. Allentoft.

Heidi Storck ser dog ingen grund til at overveje at trække sin sag til Statsforvaltningen.

- Sagen vil som varslet blive forelagt Statsforvaltningen, såfremt beslutningen fra juni 2016 ikke er gennemført inden årets udgang, bemærker hun.