Furesø Kommune er de skrappeste til at holde igen på administrationsudgifterne i Nordsjælland. Her ses en illustration af det kommende rådhus. Sammenlægningen af aktiviteterne i kommunen giver fremover en yderligere millionbesparelse.

Send til din ven. X Artiklen: Furesø er billigst på administration Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Furesø er billigst på administration

Furesø - 04. januar 2017 kl. 05:49 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny undersøgelse fra analyseinstituttet KORA viser, at Furesø er den kommune i Nordsjælland, hvor der bliver brugt færrest penge på administration, hvis man samtidig tager geografisk størrelse og befolkningssammensætning i betragtning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter mange års fokus på effektiv drift er Furesø Kommune ifølge undersøgelsen lykkedes med at trimme administrationen, så færre pengene går til administration og flere til at udvikle velfærden.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S), ser undersøgelsens resultater som et fingerpeg om, at de sidste mange års brede budgetforlig har båret frugt.

- Vores ambition er, at vi skal løse opgaverne på en bedre og mere effektiv måde, så vi kan bruge færre penge på administration og flere penge, hvor det giver mest værdi for den enkelte borger. Undersøgelsen viser, at vi med den billigste administration i Nordsjælland er på rette spor, fortæller Ole Bondo Christensen.

Næstformand i Økonomiudvalget, Susanne Mortensen (K) udtaler:

- Det er også vigtigt at understrege, at en så billig administration ikke kan lade sig gøre uden den flotte og store indsats, som vores medarbejdere yder hver dag for at hjælpe borgere og kolleger. Et godt arbejdsmiljø og arbejdsglæde er derfor afgørende fokusområder, når vi udvikler kommunens administration.

Udgiftsniveauet til administration ligger fast for de kommende to år, på grund af det seneste budgetforlig, der blev vedtaget af samtlige medlemmer af byrådet.

Undersøgelsen fra KORA viser, at Furesø som den billigste kommune i Nordsjælland bruger 300 kroner mindre pr. borger på administration end man kunne forvente af en kommune med samme størrelse og befolkningssammensætning, skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

KORA er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Man laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner. KORAs mål er at bidrage med viden, som kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring af den offentlige sektor.

KORA har et særligt fokus på de centrale regionale og kommunale sektorområder: Sundhed, børn og unge, socialområdet, arbejdsmarked og uddannelse samt økonomi og administration.

KORA beskæftiger sig også med en lang række temaer, der går på tværs af disse sektorer. Det gælder for eksempel offentlig produktivitet og velfærdsteknologi.

KORA blev oprettet den 1. juli 2012. Det er et uafhængigt institut, som hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er stor forskel på, hvor meget kommunerne bruger på administration. Nogle kommuner bruger 7000 kroner pr. indbygger, andre bruger 12.000 kroner pr. indbygger, fremgår det af KORA's hjemmeside.

Her står også, at kommunernes udgifter til administration er faldet. Fra 2010 til 2015 har gennemsnitskommunen reduceret de samlede administrative udgifter med cirka 400 kroner pr. indbygger. Det svarer til 4,4 procent. Især er udgifterne til administrative chefer og decentrale ledere blevet mindre. Det vidner om, at kommunerne har rationaliseret ledelsesstrukturen og skåret ned i antallet af ledere - både på rådhusgangene og i de decentrale institutioner.