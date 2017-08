Jimmy Colding Foto: Foto: Jens Panduro

Furesø Festival satser lokalt

Furesø - 01. august 2017

Farum-drengen Jimmy Colding er hovednavnet med sit band Zididada på den første udgave af Furesø Festival, men han er langtfra den eneste med rødder i Furesø. Det er en bevidst strategi fra folkene bag festivalen.

- Nu er det Furesø Festival, og vi vil have de lokale bands med, siger Jakob Seierø.

Teenagepigerne vil formentlig hvine af fryd over Page Four, som spiller lørdag eftermiddag. Page Four er et boyband og har et stærkt lokalt islæt, idet Stefan Hjorth kommer fra Kirke Værløse.

For den modne generation er der Bruce Springsteen-musik i form af E-Street Jam som også har lokale rødder.

- De henvendte sig selv, og vi sagde naturligvis ja tak, siger Jakob Seierø.

Festivalen er også for familiens yngste og også her finder man et lokalt islæt, idet Cirkus 3 kommer og underholder lørdag eftermiddag.

Arrangementerne om fredagen er lavet i samarbejde med Furesø Kommune. Om formiddagen - midt i skoletiden - er det for de yngste. Det bliver Sebastian Kleins dyreshow og AB/CD-rockmusik. I FFO-tiden bliver det for 4 til 7. klasse. Her er topnavnet en fyr ved navn Fætr.

Hen på aftenen forvandles festivalen til et beachparty for den unge generation. Det sker i samarbejde med Ungehuset. Kaka og Daily Dak er hyret til at spille sammen med DJ Jakob, som er identisk med Jakob Seierø.

