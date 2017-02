Mentorer kan blandt andet hjælpe med at bringe borgere nærmere arbejdsmarkedet. Foto: stock.xchng

Send til din ven. X Artiklen: Frivillige mentorer gør en forskel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frivillige mentorer gør en forskel

Furesø - 22. februar 2017 kl. 09:30 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange unge eller sygemeldte borgere har motivationen, men har svært ved at fastholde et job eller en uddannelse. De mangler et netværk og branchekendskab for at få hverdagen til at fungere. Som frivillig mentor kan man være med til at støtte disse borgere i deres personlige og professionelle udvikling. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mentorkorpset er til for borgere mellem 18 og 65 år, og som mentor kan man via sine erfaringer og sit branchekendskab inspirere og hjælpe en anden til at blive mere afklaret, bedre rustet og mere motiveret for at blive i uddannelse eller i job.

- Som mentor bestemmer man selv, hvor meget man vil lægge i din rolle. Det vigtigste er, at man vil gøre en frivillig indsats for en anden, fortæller Preben Sandberg Petterson (S), formand for Beskæftigelses- og erhvervsuddannelsesudvalget i Furesø Kommune. Og han uddyber:

- Et godt greb i en uddannelse, en ny branche eller et fast fodfæste på arbejdsmarkedet kommer ikke altid af sig selv. Især ikke, hvis man som ung eller tidligere sygemeldt skal have en hverdag i fastere rammer til at fungere. Vores håb med dette initiativ er, at vi kan matche furesøborgere, der er parate til at gøre en forskel for hinanden.

June Wibeck-Nilsson har som leder af Furesø Kommunes ungeafdeling det overordnede ansvar for det frivillige mentorkorps i Jobcenter Furesø. Hendes håb er, at muligheden for at blive mentor vil appellere til et bredt udvalg af furesøborgere.

- Frivillige kan gøre en kæmpe forskel ved at hjælpe med at skabe relationer eller kontakt til blandt andet det lokale erhvervsliv. Det er lysten, der skal drive værket, men rammerne er meget fleksible. Hele livsnerven i det frivillige arbejde er lysten til at hjælpe nogen og ikke være afhængig af for mange faste rammer og forpligtelser. Man skal blive frivillig mentor, fordi man har lyst og overskud til at være noget særligt for en borger, som har brug for netop dig, forklarer June Wibeck-Nilsson.

Som mentor får man stor frihed til, selv at definere sin rolle. Alle frivillige får fire timers mentoruddannelse og mulighed for at mødes med andre mentorer efter behov.

- En kontaktperson hos kommunen hjælper, hvis der skulle opstå problemer eller spørgsmål undervejs i forløbet, fortæller June Wibeck-Nilsson. Og hun tilføjer:

- Når man tilmelder sig, skal man svare på nogle spørgsmål, så vi kan finde det bedste match. Det er helt op til en selv, hvor meget tid man vil bruge på rollen som mentor. Vi anbefaler dog at bruge minimum et par timer om måneden.

Kommunen matcher mentorer og borgere ud fra en række kriterier og ser på, hvad mentoren er særligt god til, og hvad borgeren har særligt brug for støtte til. Det kan være praktiske og sociale gøremål i hverdagen, at få oversat sine kompetencer til et nyt arbejdsområde, at blive afklaret om karriereønsker og -muligheder eller noget helt andet.

Til at organisere de frivillige mentorer søger Furesø Kommune også frivillige aktivitetsledere, der vil sikre, at mentorkorpsets forskellige aktiviteter bliver gennemført. Hvad enten man er under uddannelse,

arbejdssøgende eller i arbejde, styrker arbejdet som frivillig leder dine kompetencer og dit CV inden for organisation og ledelse.

Tilmelding på furesoe.dk/blivfrivilligmentor.

Vil man vide mere, kan man kontakte Kim Henriksen, der er koordinator af det frivillige mentorkorps på kihe@furesoe.dk eller telefon 72 16 55 04.