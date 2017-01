Frivillige fint klædt på til »Bag Spejlet«

De tre kunstnere opererer alle i et eventyrinspireret, magisk univers, ofte med toner af de klassiske eventyrs underliggende strøm af latent uhygge. I malerier og collager præsenteres beskueren for kalejdoskopiske motiver, hvor blandt andet det mystiske kvindelige dyrkes, men også for nyfortolkninger af klassiske loftsmalerier kendt fra blandt andet renæssancen, hvor eksempelvist et udsnit af himlen er befolket med dekorative fugle svævende i formation, kombineret med rå, industrielle objekter og maskiner som kraner, stålbroer, lyssignaler med videre.

På den udstilling blev det blandt andet fremhævet, at dyr er, med få undtagelser, ude af stand til at genkende sig selv i et spejl og synes således at tro, at det er et andet dyr, de betragter, modsat os mennesker. Vi ikke bare genkender os selv men går videre. Selv om det er en spejlvendt udgave af os selv, bruger vi ofte spejlet til at søge en dybere sandhed. Bag spejlet kan findes det uendelige univers, hvor man langt, langt borte aner universets oprindelse og ser fragmenter af alt hvad der siden er sket. Bag spejlet optræder drømmeagtige og eventyrlige verdener, hvor dyr, der jo end ikke genkender sig selv i et spejl, optræder side om side med mennesker, som talende og tænkende væsener.