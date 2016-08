Furesø Kommune tillader nu løse hunde på Baunesletten i Værløse.

Fri bane - næsten - for løse hunde

Furesø - 29. august 2016 kl. 06:00 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En del af de grønne arealer på Baunesletten mellem S-togsbanen og Farum Sø får nu formelt status som boltreplads for legesyge hunde. Hvis de vel at mærke kan finde ud af at færdes uden snor.

Efter at rigtig mange borgere har givet deres holdning til kende, besluttede politikerne i Miljø-, Plan,- og Teknikudvalget for nylig at tillade løse hunde på et afgrænset område af Baunesletten, syd for Farum Sø.

Hunde skal normalt føres i snor på udyrkede grønne arealer, medmindre grundejer bestemmer det anderledes. Med beslutningen tillader Furesø Kommune som grundejer nu, at hunde uden snor får lov at gå løs i en såkaldt hundeskov. Området afgrænses naturligt af jernbanen mod syd og en

indhegning til kvæg mod nord. Der vil blive opsat skilte og informationspæle, der tydeligt markerer afgrænsningen af hundeskoven, men på grund af sin udformning bliver området ikke indhegnet.

I kommunens Center for By og Miljø har de mange input fra borgerne givet et godt grundlag at træffe den faglige og politiske beslutning ud fra, så løsningen stadig sikrer plads til alle, der vil færdes i området. Uanset om man har hund med eller ej.

- Baunesletten er et velbesøgt naturområde i kommunen og bruges flittigt af borgere med hunde. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan imødekomme et stort borgerønske og formelt give området en status, hvor borgerne kan lufte deres hunde, uden at have dem i snor, siger Susanna Kjær Nielsen, der er afdelingsleder i Center for By og Miljø.

Selv om Furesø Kommune nu tillader løse hunde på Baunesletten, skal hunden til enhver tid være under fuldt herredømme. Fuldt herredømme betyder, at man som hundefører skal være i stand til at standse hunden, inden den for eksempel angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at man som hundefører skal have tæt kontakt til hunden, og at den ikke må genere andregæster, hunde eller det vilde dyreliv ved for eksempel at true eller løbe efter dem. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Etableringen af hundeskoven gælder kun på Baunesletten. På kommunens andre områder skal hunde stadig føres i snor.