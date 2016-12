Se billedserie Farums borgmester, Lars Carpens (V) og Værløses borgmester Jesper Bach (V) da Furesø Kommune blev født. Foto: Thomas Olsen

Fra tvangsægteskabets maskinrum

Furesø - 28. december 2016

Lars Carpens (V) var borgmester i Farum Kommune, da debatten om etablering af nye kommuner tog fart i 2002, men han betragtede det mest som en problemstilling, der var relevant for mange små provinskommuner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg husker fra kommunalreformen i 1970, hvor konfliktfyldt en proces det var. Til min overraskelse forløb processen denne gang helt anderledes let. Der gik nærmest konkurrence i hurtigt at finde sammen med de mest interessante nabokommuner. Det var derfor for mig vigtigt at få positioneret Farum på en sådan måde, at kommunen ikke blev efterladt i et ingenmandsland, forklarer Lars Carpens.

Det lykkedes ikke at få en frivillig aftale med en af nabokommunerne, men til gengæld blev det i den politiske forligsaftale indskrevet, at Farum Kommunes midlertidige økonomiske problemer ikke skulle være en hindring for en løsning.

- Et for mig meget vigtigt udgangspunkt. Personligt var mine tanker om en kommunesammenlægning orienteret mod Allerød og/eller Birkerød, mens Værløse ikke lå lige for, fordi byerne lå adskilt af to store søer. Birkerød orienterede sig først mod Hørsholm, som ikke var interesseret, og derefter mod Søllerød. Allerød søgte også mod Hørsholm og Birkerød, men blev ligeledes afvist, siger Lars Carpens.

Han var bekendt med, at Værløse for alt i verden ville undgå en kommunesammenlægning med Gladsaxe, Herlev og/eller Ballerup.

- På et meget tidligt tidspunkt blev ideen om en kommunesammenlægning rejst overfor mig både fra Værløses politikere, men også fra Indenrigsministeriet, som allerede havde en dialog med Værløse herom. Det var sonderinger, som fik stor betydning for det videre forløb. For mig var det ikke et spørgsmål om der ville komme en kommunesammenlægning, men mere et spørgsmål om på hvilke vilkår. Herunder blev det på et tidspunkt foreslået en hybrid løsning i et såkaldt forpligtigende samarbejde mellem Farum og Værløse kommuner - hvilket jeg absolut ikke var interesseret i og derfor klart afviste, siger Lars Carpens.

Den tidligere farumborgmester mener, at der faktisk var mange relationer mellem borgerne i Farum og Værløse, men til gengæld forbavsende få relationer mellem de valgte lokalpolitikere. De to gamle kommuner var placeret i hver sin amtskommune og valgkreds til Folketinget.

- Så lokalpolitikerne kendte kun hinanden perifert. Så noget fællesskab var der ikke, pointerer Lars Carpens.

Særskatten blev en glohed kartoffel i forhandlingerne, og Lars Carpens havde helt sit eget forslag.

- Jeg havde opfordret til, at det blev indskrevet i sammenlægningsaftalen, at særskatten i Farum skulle aftrappes og ende på Værløse niveau. En sådan formulering havde efter min opfattelse skabt klarhed på et meget vigtigt punkt. Denne uklarhed endte med at skabe store problemer i det nye byråd. Det var immervæk svært at ændre på servicenniveauer med videre, når Farums borgere helt specifikt betalte en særskat for at dække visse udgifter. Samtidig var der blandt mange Værløse politikerne et ønske om at hæve skatten yderligere. Når man påtænker, at staten rent faktisk levede op til de afgivne løfter til Værløse-borgerne, så undrer det mig den dag i dag, hvorfor mit forslag blev afvist, siger Lars Carpens.

Han har aldrig følt trang til at klage over forløbet af forhandlingerne med staten.

- Der var forhold, som kunne være løst mere smidigt og billigere for alle parter. Men det havde til gengæld formentlig givet problemer andre steder i landet. Jeg havde sikret mig politisk lokal opbakning til en kommunesammenlægning. Naturligvis bekymrede fakkeltogene i Værløse mig. Ville folketingsflertallet holde fast i beslutningen? Og på et eller andet tidspunkt ville der måske også komme reaktion blandt Farum borgerne, som ville umuliggøre en sammenlægning, siger Lars Carpens.

Han er af den opfattelse, at overordnet set så har borgerne i de to gamle kommuner langt hen ad vejen de samme ønsker og krav til kommunen.

- Vi har fået skabt en økonomisk stærk kommune med faciliteter, som ingen andre af landets kommuner af samme størrelse har. En kommune placeret i et smørhul omkring København med rigtig gode udviklingsmuligheder. Nu hvor Farum Kaserne snart er helt udbygget, bliver det rigtig spændende at se, hvordan flyvestationen i Værløse vil udvikle sig, forklarer Lars Carpens og fortsætter:

- På nogen områder har det overrasket mig, hvor langsommelig kommunen er med at eksekvere visse beslutninger. Det tydeligste eksempel er den manglende udvidelse af Farum Bytorv, som stort set alle partier i byrådet officielt går ind for. Det er endda blevet gentaget ved flere byrådsvalg. Men når det kommer til konkret handling, så vælger man den forkerte tilbudsgiver, følger ikke op på de indgåede aftaler, og på et tidspunkt afviser man Dansk Supermarked ved Føtex for i stedet at indgå en aftale med Lidl. Status er, at der fortsat ikke er sket den for længe siden planlagte og helt nødvendige udvidelse med nye udvalgsvarebutiker på Farum Bytorv.

Sidste kommunesammenlægning var præget af en forventning om nedlæggelse af amtskommunerne og den ændrede opgavefordeling, som det ville udløse. Lars Carpens forudser, at der formentlig kommer en ny kommunalreform, når de mange nye sygehuse er blevet bygget og taget i brug.

- Samtidig stiller staten fortsat - og det uanset regeringens partifarve - krav om effektiviseringer i den kommunale sektor. Disse effektiviseringer kan på længere sigt kun opfyldes via etablering af endnu større kommunale enheder. Men det bør sandelig også overvejes at slanke kommunernes opgaveportefølje. Eksempelvis kommunernes detailstyring på daginstitutionsområdet og i folkeskolen. Vi har en velfungerende privatskole-sektor bevillingsstyret direkte af staten og indholdsmæssigt styret af selvstændige forældrevalgte bestyrelser. Hvorfor kan den model ikke udbredes til folkeskolerne?, spørger Lars Carpens.