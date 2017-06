Heidi Storck (UP) fremstiller forslag i Furesø Byråd om borgerinddragelse, når det gælder brugen af et eventuelt provenu i Sydlejren.

Forslag: Borgerne skal inddrages ved overskud

Furesø - 27. juni 2017 kl. 06:24 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Furesø Byråd mødes onsdag skal medlemmerne blandt andet tage stilling til et forslag fra Heidi Storck (UP) om, at borgerne skal inddrages, når det skal besluttes, hvad Furesø Kommunes nettoprovenu fra Statens videresalg af Sydlejren på den tidligere flyvestation i Værløse skal bruges til.

Heidi Storck peger blandt andet på, at Furesø Kommune ikke har indregnet et nettoprovenu i Budget 2017 og heller ikke i budgetgrundlaget for Budgetaftalen for 2017-18.

Ifølge Heidi Storck indgår nettogprovenuet heller ikke i kommunens finansielle strategi. Hun peger også på, at størrelsen af et eventuelt nettoprovenu ikke er offentligt tilgængeligt.

- Furesø Kommune kan fejre 10 års jubilæum i år. Det har været 10 år med stram økonomisk styring. En tung opgave, som alle borgere og ansatte med kreativitet og engagement har været med til at løfte. Fritidsordningerne blev bedt om at afleverer deres kassebeholdninger. Borgere er blevet bedt om at tage stilling til, om der kan spares 30.000 kroner der og 60.000 kroner der. Og indsatsen har båret frugt. Det er der grund til at kvittere for. Ikke kun ved skåltalerne, men også i praksis, udtaler Heidi Storck.

Hun synes personligt, at etablering af en daginstitution til de mange nye små borgere skal have første prioritet.

- Dernæst mener jeg, at en del af provenuet fra udviklingen af Furesø Kommune også skal bruges på at bevare de mange arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der findes gemt som små perler i vores kommune. Det fremlægger jeg også forslag om, siger Heidi Storck, der håber på en velvillig modtagelse i byrådet.