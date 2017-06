Formanden for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, John Ingemann Allentoft (K) forudser ændringer i lokalplansforslaget for spejdergrunden. Foto: Furesø Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Formand forudser ændringer i lokalplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand forudser ændringer i lokalplan

Furesø - 02. juni 2017 kl. 05:43 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af marts i år sendte Furesø Byråd et lokalplanforslag om kontorbyggeri med boliger på Kollekollevej 31-39, spejdergrunden, i høring blandt kommunens borgere. Nu skal Miljø-, Plan- og Teknikudvalget drøfte borgernes høringssvar, der blandt andet handler om størrelsen af byggeriet, trafikforhold med mere.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den offentlige høring af forslag til Lokalplan 132 for kontor- og boligbebyggelse på Kollekollevej er nu slut, og der er indkommet 29 høringssvar.

Et gennemgående tema er, at bygningen vurderes som værende for høj i forhold til de omgivende byggerier. Nogle nævner også, at der kan være udfordringer ved de trafikale forhold. Grunden ejes af Furesø Kommune men skal sælges. Dette sker gennem et offentligt udbud, hvor kommunen ved valg af tilbud vil lægge vægt på, at byggeriets udformning tilpasses bygningens placering.

På grund af områdets meget stationsnære belig-genhed mellem S-banen og Kollekollevej har målet været at skabe rammerne for et kontorbyggeri - eventuelt med boliger på øverste etage. Tanken var, at byggeriet skulle signalere ankomst til byens centrum og visuelt indsnævre oplevelsen af vejen og nedtone vejens præg af gennemfartsvej.

Udvalgsformand John Ingemann Allentoft (K) ser frem til at nærlæse alle høringssvarene, men allerede på baggrund af den offentlige debat føler han sig overbevist om, at der kommer til at ske ændringer i lokalplanen.

- I Furesø Kommune lægger vi vægt på, at vi får et byggeri af høj arkitektonisk og miljømæssig kvalitet, der i omfang og udformning forholder sig bevidst til omgivelserne, udtaler formanden og tilføjer:

- Inden vi byder grunden ud skal vi have fundet en afbalanceret løsning på byggeriets højde og drøjde. De ændringer, som vi finder frem til, skal være til gavn for byggeriet såvel som for lokalområdet.

Forvaltningen behandler nu høringssvarene nøje, og det samlede materiale bliver forelagt Miljø-, Plan- og Teknikudvalget efter sommerferien, så beslutningen om en endelig lokalplan kan træffes på bedst mulige grundlag, hvorefter området udbydes til salg.