Forfatter rykker ind i eliten

Furesø - 16. september 2017

Oliebranchens mere lyssky sider blev udgangspunktet for Helle Vincentz´ forfatterskab, men helt op i krimieliten kom hun først med sin fjerde bog, hvor temaerne er fertilitetsbehandling og politik.

Hovedpersonen Sofie Munks opdagelser i "Stjålne liv" har indbragt Helle Vincentz en nominering til forfatterprisen "Martha-prisen" som tidligere blot hed "Danskernes yndlingsforfatter. Boghandlerne nominerer fire kandidater, og læserne supplerer med fire. Helle Vincentz er indstillet af læserne, og det giver hende gåsehud.

- Det gør mig så stolt at være indstillet af læserne. Det er så dejligt, siger Helle Vincentz.

Med en uddannelse som journalist og en mastergrad i menneskerettigheder fra Columbia University tegnede karrierevejen ganske anderledes for Helle Vincentz. Hun prøvede journalistvejen ved Jyllands-Posten og har arbejdet som projektleder for A.P. Møller Mærsk.

- Jeg opbyggede en stor viden om oliebranchen og fik lyst til at lave en fagbog om emnet, men min mand spurgte mig, hvem i alverden der skulle læse sådan en bog. Så læste jeg en artikel om, hvordan Sissel-Jo Gazan havde brugt sit speciale til at skabe sit plot. Det er det, jeg skal, tænkte jeg.

Snart efter skabte hun hovedpersonen Caroline Kayser og fik spundet et plot over sin baggrundsviden om oliebranchen. I 2011 udkom den første bog af tre med Caroline Kayser som hovedperson. "Den afrikanske jomfru" solgte 10.000 eksemplarer i Danmark og blev oversat til syv sprog. Helle Vincentz blev endda nomineret til debutantprisen.

- Jeg fandt min hylde, hvor jeg kunne være nørdet om oliebranchen og være kreativ. Det betyder meget for mig, at læserne får et indblik og en oplevelse, fortæller Helle Vincentz.

I 2013 nåede Helle Vincentz til vejs ende med hovedpersonen Caroline Kayser. Der skulle ske noget nyt. Helle søgte i sin sjæl og fandt frem til noget, der virkelig rørte hende.

- Jeg var selv i fertilitetsbehandling med mit første barn. Det var kun én enkelt behandling og så lykkedes det, men det var utrolig hårdt følelsesmæssigt. Det fik mig til at tænke på hvor ufatteligt hårdt, det må være for de par, som bruger årevis i det system. Jeg fandt noget, som rørte mig, og derfor kom jeg til at interesse mig for den industri og de mange etiske spørgsmål i den forbindelse, forklarer Helle Vincentz.

Den nye hovedperson, Sofie Munk, fik i modsætning til sin forgænger en del fællestræk med sin skaber og på mange måder rykkede handlingen ind på livet af forfatteren. Helle Vincentz brugte sin omgangskreds i Hareskovby til research og har baseret en af seriens personer på en bekendt.

- I Hareskovby er der rigtig mange, som arbejder i medicinalbranchen. Flere af dem har hjulpet mig med min research. Det giver noget ekstra nervøsitet, for jeg er som forfatter nødt til at prioritere spændingen fremfor alt og har derfor ændret på nogle af tingene. Det er lidt spændende, hvordan mine bekendte tager det, siger Helle Vincentz, som er ved at redigere bog nummer to i serien om Sofie Munk. Den forventes at udkomme i 2018.