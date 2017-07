Forenkler arbejdet og giver økonomisk gevinst

Tømrerfirmaet Nemt Fundament, der holder til på Gl. Hareskovvej i Værløse, modtager mange rosende ord i forbindelse med etableringen af skure og hegn til et byggeri af 28 nyopførte rækkehuse på Trylleskov Allé i Solrød. Det er et byggeri, der skal stå færdigt til august.

- Vi vil gerne hjælpe vores kunder med at tjene mange penge i kraft de store tidsbesparelser, som skruefundamentet giver. Det betyder meget for entreprenører og tømrervirksomheder, at de hurtigt kan komme i gang med arbejdet og afslutte det inden for kortest mulig tid. Med skruefundamentet kan vores kunder gå i gang med at bygge med det samme, når skruen er sat, forklarer Rune Roepstorff Nissen, indehaver af Nemt Fundament, der forhandler og installerer skruefundamenter til både små og store byggeprojekter.