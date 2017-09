Forældre med i udviklingsudvalg

Christina Garrigues, Kristine Nørgaard, Lisa Roed og Pia Olander er de fire forældre, som har fået muligheden for at give deres besyv med i udvalget, som også består af de tre politikere, Lene Munch-Petersen (S), Kasper Krüger (V) og Øjvind Vilsholm (Ø). Områdeleder Inge Fabricius, daglig leder Tina Normann Flintsø og medarbejderrepræsentant Jane Maj Hanson repræsenterer personalet i udvalget.

Medlemmerne af udviklingsudvalget skal hente inspiration til arbejdet ved at besøge eksempler på nyt og visionært daginstitutionsbyggeri. Altsammen for at kunne give anbefalinger til kommunens langsigtede udviklingsplan. Furesø Kommune får i disse år tilgang af mange nye borgere, og der skal tilføres ressourcer for at dække behovet for institutionspladser.