Metoden med forældrenetværk har i Furesø Kommune været afprøvet otte gange med stor succes. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forældre får unge ud af ond spiral Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældre får unge ud af ond spiral

Furesø - 07. januar 2017 kl. 06:17 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nytter, når forældre til kriminalitetstruede unge finder sammen i netværk og i fællesskab hjælper de unge tilbage på ret spor. Det viser erfaringer fra SSP-arbejdet i Furesø, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hvis man er forældre til en ung, der pjækker fra skole eller hænger sent ud om aftenen med de forkerte venner, eller hvis man er bekymret for, om sønnen eller datteren er på vej ud i kriminalitet, så kan det være en idé at tage kontakt til Furesø Kommunes SSP-indsats og bede om hjælp til at starte et forældrenetværk.

- Det nytter nemlig, når forældre går sammen om at hjælpe de unge ud af den negative spiral, fortæller Charlie Lywood i en pressemeddelelse.

Han er koordinator af samarbejdet mellem skoler, sociale myndigheder og politi, SSP i Furesø Kommune.

- Det kan være en overvindelse at erkende, at tingene er gået skævt med ens egen teenager. Men ofte viser det sig, at forældre og de unge selv er de bedste til at løse problemerne, når de ser, at de ikke er alene om det, men at andre også står i en lignende situation. SSP-medarbejderen er garant for, at møderne bliver holdt, og at det sker i tryghed for alle, fortæller han.

I et forældrenetværk mødes forældre til unge, som skaber problemer for sig selv og andre. Som forældre til en ung i Furesø kan I både søge hjælp og vejledning til, hvordan man kan hjælpe den unge ud af den dårlige situation, men I kan også bede SSP-medarbejderen om at tage kontakt til andre forældre til de unge i gruppen med henblik på at invitere til et møde mellem forældrene.

- Målet er, at I som forældre får en bedre forståelse for jeres barns udfordringer og samtidig opdager, at andre forældre har de samme vanskeligheder med deres barn. Det kan gøre det lettere at snakke om og vedkende sig et problem og øge forældrenes bevidsthed om, at det er jer som forældre, der har ansvaret for jeres børn og deres adfærd, tilføjer Charlie Lywood.

Som koordinator faciliterer han et eller flere møder, hvor forældrene har mulighed for at snakke sammen og finde frem til løsninger på de fælles udfordringer. På møderne fortæller de hinanden om, hvad der optager dem her og nu, og de giver hinanden gode råd om, hvad de kan gøre i forhold til deres børns problemer. Forældregruppen etablerer for eksempel en fælles kontrol med, hvor børnene er og et fælles regelsæt for deres børn.

Metoden med forældrenetværk har i Furesø været afprøvet otte gange inden for de seneste seks år med stor succes og tilfredshed for forældrene og de unge. Furesøs forældrenetværk bliver derfor også fremhævet i en ny rapport fra forskningsinstituttet KORA som en effektiv indsats, der fungerer godt i arbejdet med at forebygge kriminalitet blandt unge på vej ud på et sidespor.

I en case i rapporten beskriver forældre til en gruppe 14-15-årige, hvordan gruppen hang ud til sent om aftenen og ofte blev væk fra skolen. Problemerne forsvandt, efter at forældrene havde mødtes med SSPkonsulenten over en periode på cirka et halvt år og sammen fundet på løsninger på situationen.