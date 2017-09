Helle Katrine Møller.

For meget konsulentitis - for lidt kernevelfærd

Furesø - 15. september 2017 kl. 15:09 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: Lige i midten af den politiske andedam i Furesø Kommune sidder Helle Katrine Møller. Helt i tråd med det Radikale Venstres historik har hun fungeret som kongemager. Tilbage i 2009 sad hun med den afgørende stemme, da det borgerlige Furesø mistede borgmesterposten til socialdemokraten Ole Bondo Christensen. Lige siden har Helle Katrine Møller haft formandsposten i Kultur- Fritids og Idrætsudvalget og siddet med ved bordet i økonomiudvalget.

- Min fornemmelse dengang var, at der var mest substans i Ole Bondo Christensen, og at han var den bedste mulighed for at få vores politik gennemført, erindrer Helle Katrine Møller, som tro mod sin politikernatur ikke afviser at tage borgmesterposten, hvis omstændighederne skulle tale for det.

Der er imidlertid ikke det store, der tyder på, at det skulle blive aktuelt. Støtten til Ole Bondo Christensen er intakt, men intet er så perfekt, at der ikke er noget, der kan blive bedre.

Helle Katrine Møller vil have flyttet kommunens fokus fra det hun med et hjemmelavet ord beskriver som "konsulentitis" til basale kerneydelser.

- I Ole Bondo Christensens anden periode som borgmester har der været meget fokus på udviklingsprojekter på toplederniveau. Der er tænkt store tanker og sat diverse statstøttede projekter i gang, og det er alt sammen udmærket. Men samtidigt kan vi konstatere, at der ikke er tilstrækkelig bemanding på så vigtigt etområde som visitationen. På det praktiske område er der brug for flere folk. Fokus skal være på, at borgerne trives lige fra vuggestuen over skolerne til plejehjemmet, siger Helle Katrine Møller og fortsætter:

- Alt det med nye ledelsesformer og udviklingsprojekter er der ikke noget i vejen med, men der behøver ikke at være 16 udviklingsprojekter på en gang. Konkrete problemer skal løses konkret. Når man bliver alt for abstrakt, har virkeligheden det med at komme ud af fokus..

Helle Katrine Møller vil i stedet flytte fokus over i maskinrummet. Der hvor opgaverne løses.

- I virkelighedens verden er maskinrummet langt mere interessant end udviklingsprojekter. Det er der, vi løser opgaverne for borgerne, så det er her, fokus skal være, fastslår Helle Katrine Møller.

Stop, mens legen er god

Furesø Kommune vokser i disse år. Det er naturligvis udbygninger på Farum Kaserne og Flyvestation Værløse, som trækker nye borgere til den naturrige kommune i behagelig køreafstand fra Rådhuspladsen og alt det sjove i København.

Men for Helle Katrine Møller er det vigtigt at stoppe udbygningen, mens legen er god.

- Selvfølgelig skal også Furesø Kommune udvikle sig, men vi har bygget rigeligt ud. Nu er opgaven at få hjulene til at dreje. Vi skal tage imod de nye borgere med daginstitutioner og skoler. Det skal vi have til at spille, siger Helle Katrine Møller og slår følgende helt fast.

- Vi skal passe på det grønne og skønne - det er vores vigtigste attraktion.

Ifølge den radikale spidskandidat skal fokus flyttes fra udbygning til byudvikling. Bycentrene skal gøres mere attraktive. Til det formål vil hun have kommunen til at ansætte en stadsarkitekt.

- De fleste af os bor her på grund af den fantastiske natur i området. Vi skal ikke ligne en gennem-asfalteret forstadskommune, som der er så mange eksempler på. Vi skal arbejde med attraktiviteten i bycentrene og lade naturen være i fred. Furesø Kommune skal ansætte en stadsarkitekt, som tagerudgangspunkt i æstetik og ikke kun i økonomi. Det vil tilføre værdi for borgerne.