Folkeskoleeleverne rykker sig

Furesø - 05. september 2016

Eleverne i Furesø Kommune har igen i år opnået rigtig gode resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Resultaterne rummer flere lyspunkter, herunder hos de tosprogede elever. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et nyt skoleår er i gang, og eleverne, der i år tog afgangsprøver i 9. eller 10. klasse er for længst videre til nye uddannelser og aktiviteter.

Men tilbage på skolerne kan personalet glæde sig over de lokale eksamensresultater, der igen i år sætter nye højder i Furesø. Det skriver Furesø Kommune i en pressemeddelelse.

Ved udgangen af skoleåret 2015 - 2016 var gennemsnittet i de bundne prøvefag nemlig på 8,1. Et gennemsnit, der har været stigende tre år i træk.

- Det er rigtig glædeligt og et meget flot resultat, siger Henrik Poulsen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget, der mener, at Furesø Kommune kan bryste sig af at have et stærk og attraktivt skolevæsen med gode faglige resultater.

- I Furesø Kommune har vi høje forventninger og ambitiøse målsætninger for vores skolevæsen. Takket været vores kompetente medarbejdere og dygtige elever, kan vi se, at det igen i år munder ud i rigtig gode resultater ved folkeskolens afgangsprøve, tilføjer Henrik Poulsen.

Eleverne i Furesø har tradition for at yde en flot indsats og skabe gode resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Men gennem de sidste par år har der været en særlig opmærksomhed på drengenes og de tosprogede elevers resultater. Som lyspunkter i år, er der også her sket markante

forbedringer af begge gruppers resultater.

Drengenes gennemsnit er steget fra 7,4 til 7,8, og forskellen mellem piger og drenge er reduceret fra 1,1 karakterpoint til 0,6 karakterpoint.

Samtidig er de tosprogede elevers resultater steget markant fra 5,1 til 6,2, hvilket svarer til en stigning på 22 procent.

De tosprogede drenges karakterer er steget tilsvarende fra 4,9 til 6,0. Forskellen mellem dansksprogede og tosprogede elevers karaktergennemsnit er nedbragt fra 3,2 karakterpoint til 2,3 karakterpoint.

Selvom karaktergennemsnittet i Furesø Kommune i forvejen er højt, får de højst præsterende elever stadige højere karakterer. Gennemsnittet for de 20 procent bedste elever er således steget fra 11,0 i 2015 til 11,1 i 2016.

- Det skal vi glæde os over. Men de gode resultater ved folkeskolens afgangsprøve står ikke alene. I Furesø har vi et stærkt og attraktivt skolevæsen med gode faglige resultater. Men lige så vigtigt er det, at vi har et skolevæsen, hvor eleverne trives, for glade elever lærer bedst, siger Henrik Poulsen og henviser til, at Furesø eleverne i den nationale trivselsmåling opnåede en flot niende plads i sammenligning med landets øvrige kommuner.

Med skolereformen er skoledagen blevet længere, samtidig med, at fokus i høj grad har været på, at alle elever skal blive så dygtige som de kan, og med ambitiøse målsætninger i forhold til de faglige resultater.

Udvalgsformanden glæder sig derfor over, at trivslen og fagligheden går hånd i hånd.

- Elevernes trivsel har været et prioriteret indsatsområde for både byrådet, forældrene og medarbejderne i forbindelse med implementeringen af skolereformen. Nu ser vi så efterhånden de gode resultater af det store arbejde og engagement, der de sidste par år er lagt i at få skolereformen skudt godt i gang her i Furesø. Det kan vi takke lærerne og pædagogerne for. Samtidig har der været en god dialog med forældrene, som også har været engageret i at få de faglige ambitioner og

trivslen til at gå hånd i hånd. Og nu har vi så to tydelige indikatorer på, at det er lykkedes, siger Henrik Poulsen og indskyder, at Furesøs skolevæsen også i de kommende skal have et stærkt fokus på at løfte alle elever og mindske forskellen mellem både drenge og piger og mellem de

to-sprogede og øvrige elever.