Flere elever vil lære sprog

De mange elever fra 9. og 10. klasse ønskede at opleve gymnasiet og tale med lærere og elever om, hvad et privatgymnasium kan tilbyde, og hvordan fagligheden og fællesskabet er, når man går på et mindre gymnasium.

- Der var en tendens til, at flere unge i år var interesserede i vores forskellige sproglige studieretninger - og det tegner godt, for vi kommer til at mangle sprogfolk i fremtiden, især inden for fransk og tysk, siger Anne Kirstine Frandsen, og hun uddyber:

- For vi kommer til at mangle sprogfolk om ganske få år, hvilket betyder, at der i fremtiden vil være gode jobmuligheder inden for dette felt. For eksempel har Dansk Magisterforening været ud og sige, at 50 procent af alle fransklærere i gymnasiet vil gå på pension inden for de næste fem år - så der bliver rift om os, siger Anne Kirstine Frandsen, der selv underviser i fransk på Kruses Gymnasium og er glad for den stigende interesse for sprog blandt de kommende gymnasieelever.