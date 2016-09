Fint fremmøde til budget-borgermøde

- For fortsat at sikre budgetbalance har forvaltningen fremlagt et budgetforslag for 2017, der rummer effektiviseringer og besparelser for 30 millioner kroner ud af kommunens samlede budget på 2,4 milliarder kroner. Nu går vi i gang med at debattere budgetforslaget. Opgaven må være at få enderne til at mødes med færrest mulige forringelser af kernevelfærden.