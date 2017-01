Interessen for den kommende Campus Furesø er fin, viste fremmødet i Farum Kulturhus.

Fin interesse for Campus Furesø

Furesø - 13. januar 2017 kl. 11:47 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag aften var Teatersalen i Farum Kulturhus fyldt med unge 9. klasse-elever - og deres forældre - hele 85 i alt, der var nysgerrige på det nye Campus Furesø. Og der var info nok at hente om de tre nye 10. klasser, der åbner til august - Erhvervsskolerne, Egeskolen, Furesø Ungeråd, Kruses Gymnasium, Furesø fælleselevråd-FFE, Driftsgården Værløse, Aasted Aps, UU-Sjælsø og Furesø Erhvervsforening stod klar til at svare på alle tænkelige spørgsmål. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Trods en programændring i sidste øjeblik, hvor oplægsholderen og folketingsmedlemmet Mattias Tesfaye (S) var udskiftet med Trine Rasmussen, der er uddannelsesvejleder i Dansk Metal, var der god stemning blandt de fremmødte. Efter velkomst fra borgmester Ole Bondo Christensen og oplæg fra skolerne var der gang i markedspladsen - der også talte en stand fra Ungerådet.

- Hvad er din drøm for unge i Furesø, spurgte de, og så var der gang i både maling og tuscher.

Deltagerne fik hjemmelavede cupcakes som tak for aftrykket.

De mest besøgte stande var ikke overraskende erhvervsskolernes og Egeskolens.

For de som ikke nåede med torsdag, så er der en chance mere - den 26. januar kan man igen høre om alle tre 10. klasser, når Egeskolen holder informationsaften i Jonstrup. Læs mere på www.furesoe.dk/campusfuresoe

Ole Bondo Christensen fortalte eleverne, at han blandt andet i sit arbejdsliv har passet køer og gris, været slagteriarbejder, arbejdet på en møbelfabrik, været pølsemand på Nørreport Station, været nattevagt og arbejdet med stier og veje i Århus.

- Jeg har også i mange år arbejdet i et ministerium her i Danmark og for regeringer i andre lande som for eksempel Polen og Sydafrika. Nu er jeg borgmester her i Furesø - og det er også et rigtig spændende job, sagde borgmesteren blandt andet.

Uanset hvad han havde beskæftiget sig med, understregede han, at faglig stolthed og arbejdsglæde er meget betydningsfuldt.

- I er heldige: Der er brug for jer ude i samfundet. Danmark mangler dygtige unge, der tager en uddannelse og bidrager til samfundet. Specielt er der brug for dygtige elektrikere, tømrere, smede, mekanikere, social- og sundhedsassistenter og andre, der dygtiggør sig inden for industrien, håndværksområdet og social- og sundhedsområdet. Men der er også brug for dygtige skolelærere, laboranter, ingeniører og dyrelæger, sagde Ole Bondo Christensen.

Han var stolt over at kunne præsentere Campus Furesø, og han roste Egeskolen og dens leder, Leif Petersen, og de ansatte, der længe har været en af landets bedste 10. klasseskoler.

Borgmesteren tilføjede, at erhvervslivet står på spring for at ansætte unge mennesker.

- Vores vision er, at Campus Furesø bidrager til et stærkt ungemiljø, hvor de unge lærer en masse, indgår i stærke fællesskaber, får gode oplevelser og får endnu mere mod på livet. Samarbejdet mellem erhvervsskolerne, Egeskolen, Marie Kruse og det lokale erhvervsliv giver os rigtig gode muligheder for at lykkes med den vision, forklarer Ole Bondo Christensen.