Farumfirma solgt for kæmpe beløb

Furesø - 01. september 2017 kl. 11:08 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Smilene og glæden er stor i handelsfirmaet Elma Instruments A/S på Ryttermarken i Farum. Administrerende direktør Lars Bendixen, salgsdirektør Bo Nielsen og marketingchef Thomas Thøgersen har solgt Farumvirksomheden til den svenske industrikoncern Indutrade AB. Beløbet af mangecifret.

Firmaet forsætter i sin nuværende form, og de tre chefer vil fortsat stå i spidsen for firmaet.

- Det er business as usual, som de siger.

Ofte er det produktionsvirksomheder med et nyt fremadstormende godt produkt inden for eksempelvis elektronik- eller medicinalbranchen, der indbringer de store beløb ved et salg.

Elma Instruments er en distributions- og handelsvirksomhed. Virksomheden sælger måle- og testudstyr til håndværks- og byggebranchen, og det er godt købmandskab og know how til produkter og branche, der har fået firmaet til at vokse på markedet - til en stor værdi.

Firmaet har rødder tilbage i 1969, og det fandt sin nuværende form i 2005. Det var her, at firmaet fik navnet Elma Instruments, og det var her, at man flyttede til Farum med Lars Bendixen, Bo Nielsen og Thomas Thøgersen som ejere. Med henholdsvis 70, 20 og 10 procents ejerandel.

Siden er forretningen vokset, lokalerne på Ryttermarken er købt og udvidet fra cirka 500 m2 til i dag over 2000 m2. Desuden er flere konkurrenter på markedet opkøbt over de sidste 5-10 år. Så Elma Instruments i dag er en markedsførende handelsvirksomhed inden for sit felt i både Danmark, Sverige og Norge. Man beskæftiger 42 ansatte, heraf 23 i Farum, 10 i Stockholm i Sverige og 9 i Oslo i Norge.

2016-regnskabet fortæller om et overskud efter skat på 8,3 millioner kroner og en egenkapital på cirka 34 millioner kroner.

Firmaets regnskaber viser også, at Elma Instruments har præsteret pæne sorte tal på bundlinjen gennem alle år. Også under finanskrisen hvor firmaets kundegruppe, håndværks- og byggebranchen som bekendt var hårdt ramt.

- Med Indutrade i ryggen har Elma Instruments fået større muskler til at gå øget vækst i møde. Vi har godt fat i markedet i Danmark, Sverige og Norge. Nu har vi Finland i kikkerten og også lande i Centraleuropa, fortæller Lars Bendixen.

Elma Instruments produktportefølje spænder over måleinstrumenter til el, vvs, termografering, overvågning og ventilation. Derudover tilbyder Elma Instruments service og kalibrering og også kurser i eksempelvis termografi og installationstests.

Den svenske industrikoncern Indutrade markedsfører og sælger komponenter, systemer og services med et højt teknologisk indhold. Koncernen beskæftiger 5500 medarbejdere i over 200 virksomheder og er organiseret i seks forretningsområder: Anlæg og Udstyr, Flow Technology, Væsker & Mekaniske løsninger, Industrial Components, Måling og Sensor Teknologi og Special Produkter. I 2016 havde Indutrade en omsætning på cirka 13 milliarder svenske kroner.

Handlen kom i hus, efter Elma Instruments havde hyret Oaklins som strategisk og finansiel rådgiver.