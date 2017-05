Både administrerende direktør Nighat Kamal og bestyrelsesformand Kirsten Olsen jubler over landsrettens afgørelse.

Farum Fjernvarme vinder sag over Dong og Vattenfall

Furesø - 11. maj 2017

Der er jubel på gangene hos Farum Fjernvarme, efter at Østre Landsret har stadfæstet en dom fra byretten, der giver Farum Fjernvarme medhold i en sag mod Dong og Vattenfall om forkøbsretten til en forsyningsledning, og hvordan en refusion skal udregnes.

- Det er simpelthen en rigtig stor dag for os alle sammen. Det er lykkedes et lillebitte værk at vinde over de rigtig store i branchen, siger bestyrelsesformand i Farum Fjernvarme Kirsten Olsen.

Siden 1995 har Farum Fjernvarme haft en aftale om levering af kraftvarme til Farum og Værløse via en transmissionsledning fra værket i Hillerød. Værket og de tilhørende transmissionsledninger blev i 2006 solgt af Dong til Vattenfall. Det skete, selv om Dong efter varmeforsyningsloven skulle have tilbudt at sælge ledningen til forbrugerne først. Til gengæld lovede Dong, at Vattenfall efterfølgende ville respektere Farum Fjernvarmes forkøbsret. Tæt på årsskiftet 2010/2011 meddelte I/S Vestforbrænding pludselig, at de havde købt ledningen af Vattenfall. Det fik Farum Fjernvarme til at klage til Energitilsynet, og i 2011 fastslog Energitilsynet, at Dong skulle have tilbudt Farum Fjernvarmes forbrugere at købe ledningen, og at handlen i 2006 var ugyldig. Dong meddelte dog Farum Fjernvarme, at man ikke anerkendte forkøbsretten. Farum Fjernvarme lagde til sidst sag an mod Dong og Vattenfall. Inden sagen gik i gang, lavede parterne en procesaftale, hvor Dong anerkendte forkøbsretten, så retten alene skulle tage stilling til måden at lave refusion på, og sagen blev i april i år vundet af Farum Fjernvarme først i byretten, og nu altså også i Østre Landsret.

Retten giver Farum Fjernvarme medhold i deres måde at udregne den refusion, de skal have for at have betalt for at bruge ledningen, mens sagen har kørt. Hvor meget refusionen ender på, er dog stadig uvist. Det skal nu beregnes. Vattenfall skal betale en million kroner i sagsomkostninger til Farum Fjernvarme oveni omkostningerne for byretten.

Afgørelsen betyder, at varmekunderne kan se frem til en lavere regning i fremtiden.

- På længere sigt bliver det billigere for os, fordi vi ikke længere skal betale den transmissionsafgift, vi før skulle betale for at få varme fra Hillerød. Til gengæld får vi penge, hvis andre skal bruge ledningen. Transmissionsafgiften er i hvert fald en pæn sum penge om året. Det vil betyde noget. Nu kan vi gå ud til varmekunderne i Farum og sige, at deres varmeregning vil falde yderligere. For varmekunder med et almindeligt parcelhus svarer det til en besparelse på 750-1000 kroner om året i hele ledningens levetid, siger Kirsten Olsen.

Også Farum Fjernvarmes administrerende direktør Nighat Kamal glæder sig over afgørelsen.

- Det betyder, at vi nu bedre kan forsyne mellem vores centraler, da ledningen forbinder alle tre centraler, som vi leverer gennem. Derved øger vi vores forsyningssikkerhed betydeligt. Vores afhængighed af eksterne leverandører bliver også mindre, siger Nighat Kamal.

Dong vil ikke kommentere sagen. De henviser til, at Retten finder, at det er en sag mellem Farum Fjernvarme og Vattenfall. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vattenfall.