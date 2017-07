Falsk sygeplejerske stjal papirer fra 96-årig

En kvinde fik onsdag ved 13-tiden adgang til en 96-årig mands hjem på Skovgården i Værløse under påskud af, at hun var sygeplejerske, oplyser Nordsjællands Politi. Kvinden ringede på hos manden i det tidsrum, hvor han normalt får besøg af hjemmeplejen, men det viste sig, at kvinden ikke var kommet for at hjælpe manden. Tværtimod stjal kvinden ifølge politiet papirer fra manden, som indeholdte koder og andre oplysninger vedrørende mandens kontokort.

Hun stjal papirerne, da hun et mislykket forsøg på at få manden på toilettet, havde fået ham lagt i sin seng under påskud af, at hun ville give ham øjendråber. Da manden ikke havde set hende i 15 til 20 minutter, stod han op og kunne altså konstatere, at han havde været udsat for et tricktyveri. Manden fik spærret kortene, før der blev hævet på dem, og han havde sine kontanter på sig.