Fælles fodslaw om tryghed

Furesø - 27. august 2017 kl. 19:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: Sommeren har budt på flere historier om utrygge borgere i Furesø og ikke mindst i Farum Midtpunkt. Desuden er det væltet ind med historier om indbrud.

Nu går byrådets største partier sammen om en fælles erklæring. Socialdemokraterne, Venstre og Konservative vil arbejde sammen om tryghed i Furesø.

- Tryghed er en afgørende forudsætning for, at Furesø forbliver en god kommune at bo og leve i, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S).

Venstres spidskandidat Gustav Juul peger på, at politiet skal have tilstrækkeligt med ressourcer.

- Jeg er meget optaget af, at politiet har tilstrækkeligt med ressourcer og de rigtige kompetencer til at løfte opgaven. Nordsjælland er hårdere ramt af indbrud end andre politikredse. Men borgere i vores kommuner har også krav på tryghed, og derfor må politiet i Nordsjælland også have tilstrækkeligt med ressourcer. Jeg vil spændt følge arbejde i den nye 20 mands store indsatsgruppe, som politimesteren i Nordsjælland har nedsat, og jeg har aftalt med borgmesteren, at han vender ressourcespørgsmålet med politimesteren og de øvrige borgmestre i Nordsjælland, lyder det fra Gustav Juul.

Den konservative viceborgmester Susanne Mortensen ser gerne, at kommunen gør noget aktivt.

- I Furesø skal vi stå sammen mod indbrudstyvene. Politiet skal selvfølgelig løfte deres del af opgaven, men kommunen kan også gøre noget. Jeg ser herunder gerne, at vores servicevagt, som kommer rundt i alle hjørner af kommunen og får bedre mulighed at bidrage til tryghed og forebygge indbrud. Dertil kan vi som kommune hjælpe grundejerforeningerne med at udveksle erfaringer om, hvordan man bedst muligt kommer indbruddene til livs. Også vores lokale erhvervsliv kan bidrage ved at udbyde løsninger, så vi borgere kan gøre vores del i forhold til at sikre vores hjem bedre mod indbrud, siger Susanne Mortensen.

