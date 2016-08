Få tjek på helbredet

For niende år i træk er der »Sundhedsdag« på Farum Bytorv. I år er der igen fokus på sundhed og balance i livet for seniorer, også de lidt yngre, når Furesø Kommune, Farum Apotek og Farum Bytorv inviterer indenfor fredag den 2. september klokken 13-17. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her er det muligt at gå fra stand til stand og lade sig teste eller blot få ny viden og inspiration om sundhed og helbred.

Man kan også få inspiration til andre former for aktiviteter og høre nyt fra for eksempel Frivilligcentret, Ældre Sagen og kommunens aktivitetscentre.

- Som noget nyt kan du også høre om, hvordan en god mundhygiejne kan forebygge lungebetændelse, og om hvordan en stærk bækkenbund er med til at forebygge inkontinens. Rigtig mange ældre mennesker døjer med lungebetændelse og inkontinens, og vi ved det øger risikoen for fald, siger Anette Melin.

- Farum Bytorv er meget glade for at kunne lægge lokaler til den årlige »Sundhedsdag«, hvor et stort udbud af aktører indenfor sundhed til seniorer er repræsenteret. Det bliver muligt at hente inspiration på mange måder for de mennesker, der lægger vejen forbi Farum Bytorv denne fredag eftermiddag," siger centerchef Lisette Thamdrup, Farum Bytorv.