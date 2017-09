FC Nordsjælland-træner: Helt naturligt med sene mål

- I denne sæson har vi tre gange scoret tre mål i anden halvleg, og nu scorer vi to i dag. Vi ved, at vi kan score mål, og vi bliver ved til det sidste, siger Kasper Hjulmand.

- Så vi har en tro på, at vi kan score mål til enhver tid, siger han.

FCN har typisk bolden mere end deres modstandere, og det er årsagen til de sene mål, vurderer FCN-træneren.

- En typisk kamp er, at vi ved og bliver klogere i løbet af kampen, og at vi så i de sidste 10-15 minutter drager nytte af at have haft bolden meget, fortæller Hjulmand.

- Det er én af fordelene ved at have bolden meget, at de andre løber lidt trætte til sidst. På et tidspunkt kan de ikke længere tage de løb, som de kan i starten, og så kommer der nogle åbninger.

- Det er helt naturligt, at vi scorer mange mål til sidst.

Den dobbelte målscorer, Emiliano Marcondes, glæder sig ligesom træneren over holdets evne til at komme tilbage.

- Vi har vist det før. Vi tror hele tiden på, at vi kan komme tilbage, og på at vi kan score et ekstra mål, når vi har udlignet, siger Marcondes.

- Vi er farlige oppe foran og tror hele tiden på, at vi kan komme tilbage, selv om det ser sort ud.

Med det ene point har FCN hentet 19 af 24 mulige og ligger stadig nummer et i Alka Superligaen.