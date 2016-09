Se billedserie Det vigtigste er at holde kroppen i form. Ellers risikerer man, at hjernen ikke får nok blod, og så orker man ikke noget. Det fortæller aldringsforsker Henning Kirk, der holder sig i form ved at cykle i skoven. Foto: Allan Nørregård

Et seniorliv med hjernen i behold

Furesø - 17. september 2016

Stadig flere af os får et langt ældreliv, og det at nå de 100 år vil blive mere og mere normalt. Men det er mindre sjovt at blive 100 år, hvis hjernen ikke er frisk, eller hvis kroppen er blevet for træt. Heldigvis har vi selv mange muligheder for at holde begge dele i god stand.

Det ved aldringsforsker Henning Kirk, der bor i Værløse, en hel del om. Han er i dag selv 68 år, men er ikke gået på pension, idet han er selvstændig erhvervsdrivende som foredragsholder og forfatter. I bogen »En kort guide til et langt liv« oplister han en række gode råd til, hvordan man holder hjernen skarp i en stærk krop. Rådene bygger på den seneste hjerneforskning.

- Det vigtigste er, at kroppen er i form. Af den simple årsag, at hjernen bruger utrolig meget blod. Kredsløbet til hjernen er altafgørende og begrænsende. Når folk kommer op i årene, er trætte og sårbare, er det som regel ikke alderen, men kredsløbet, den er gal med, forklarer han.

For mens hjernen kun vejer to procent af kroppens masse, så bruger den 20 procent af kredsløbet, og 25 procent af energiomsætningen.

Selv holder han sig i form ved at cykle i Nørreskoven, der ligger et stenkast fra hans hus. Og cykling er en motionsform, som ifølge Henning Kirk er god for mange. Man kan fx cykle, selvom man har problemer med hofterne. Eller hvis man som Henning Kirk har problemer med knæet. Og har man problemer med balancen, kan man benytte en kondicykel.

I bogen »En kort guide til et langt liv« udgivet på Gyldendal i 2014 oplister han 10 gode råd:

- Lad være med at bruge alderen som undskyldning. Alderen i sig selv kan aldrig være selve årsagen til sygdom eller andre problemer.

- Vær bevidst om de mange fordomme og myter om alder og aldring - og vær med til at bekæmpe dem.

- Udnyt din (forhåbentlig) nye viden om hvad du selv kan gøre for at nedsætte alderens sårbarhed og risikoen for svækkelse af helbred og førlighed.

- Træn din kondition, muskelstyrke, balanceevne og smidighed.

- Vær bevidst om alle de evner som kan forbedres med alderen: viden, erfaring, modenhed, overblik, menneskekundskab og empati.

- Opsøg de andre i din familie- og vennekreds. Vent ikke på at de ringer til dig.

- Få klarhed over »fortællingen om dit liv«. Gå på »jagt« i din barndom, ungdom og dit tidligere voksenliv, og find billeder, dagbøger og breve som du kan bruge til at nedskrive dine erindringer.

- Bliv bedre til at bruge computeren og internettet - det giver dig mange muligheder for at skaffe viden og komme i kontakt med dem der betyder noget for dig.

- Dyrk slægtsforskning - det er blevet meget nemmere på grund af internettet.

- Brug så meget tid som muligt sammen med børn - lyt og leg, og bevar din nysgerrighed.

