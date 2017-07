Jakob Karter (S) ærgrer sig over Furesø Kommunes placering som nummer 72 på Dansk Byggeris liste over kommunernes erhvervsvenlighed.

Erhvervsvenlig eller erhvervsfjendtlig?

Furesø - 06. juli 2017 kl. 06:14 Af Jimmy Rømer

Dansk Byggeri har lige offentliggjort en liste med erhvervsvenlige kommer, og der ligger Furesø Kommune på en 72. plads.

Den mener Venstres byrådsmedlem Jakob Karter er ganske utilfredsstillende, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg ærgrer mig både på kommunens og virksomhedernes vegne over, at Furesø ikke klarer sig bedre, men det er desværre heller ikke svært at give et bud på hvorfor. Virksomhederne oplever nemlig fortsat, at dialogen med kommunens embedsfolk og politikere ikke er god nok, forklarer Jakob Karter, og han uddyber:

- Sagsbehandlingen på bygge-, miljø- og sygedagpengeområdet får en lav vurdering, også handler det om, at dækningsafgiften er stadigvæk for høj.

Jakob Karter og Venstre mener, at virksomhederne i Furesø skal bruge deres tid på at drive virksomheder frem for at slås med kommunalt bureaukrati og afgifter, og kommunen skal være nem at komme i kontakt med.

- Venstre vil gerne fjerne dækningsafgiften og vil gerne have at kommunen bliver en medspiller for alle virksomheder, sagsbehandling på maksimalt en uge og at kommunen finder nye mulighederm hvor virksomheder kører fast, at området prioriteres højt, for eksempel vil en Venstre- borgmester selv sidde med og finde løsninger til dem der vil udvide eller starte nyt, siger Jakob Karter.

- Der er nok at tage fat på, for selv om borgmester OIe Bondo Christensen (S) påstår, at det går godt i Furesø Kommune. Vi har tidligere set at større virksomheder som Widex og Netdesign har forladt kommunen. Vi kan også huske H.C. Container sagen, der med mere end 60 år på bagen og cirka 150 medarbejdere, der var ved at give op, tilføjer han.

Jakob Karter mener, at Dansk Byggeris placering af Furesø Kommune blandt andet er svaret på, at kommunen har en markant højere ledighed end nabokommuner som Allerød og Egedal.

- Det bevirker, at udgifterne til forsørgelse af ledige og kontanthjælpsmodtagere er alt for høje. En kommune kan ikke overleve uden private arbejdspladser, påpeger Jakob Karter.

Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Preben Sandberg Pettersson (S) mener, at

Jakob Karter taler mod bedre vidende, når han kalder Furesø en erhvervsfjendtlig kommune.

- Bedre vidende, fordi Karter udmærket ved, at Dansk Industri fire år i træk har placeret Furesø som den mest erhvervsvenlige kommune i hele Nordsjælland, hvilket vi naturligvis er glade for og stolte af.

I Dansk Industris undersøgelse vurderer Furesøs egne lokale virksomheder, hvordan en række parametre af kommunens erhvervsservice og erhvervsvilkår faktisk har betydning for det at drive virksomhed i kommunen, forklarer Preben Sandberg Pettersson, og han tilføjer:

- Denne placering forsøger Jakob Karter så at udfordre med en undersøgelse fra Dansk Byggeri, hvis resultater er lette at tolke, men sværere at blive klog på. Dansk Byggeri spørger i deres undersøgelse ikke til de enkelte virksomheders opfattelse af samarbejdet med kommunen. Hvis vi skal bedømmes på vores erhvervsvenlighed, vil jeg trods alt helst lytte til vores egne lokale virksomheders vurdering af samarbejdet.

Preben Sandberg Pettersson peger på, at erhvervsvenlighed er, at en kommune lytter og står klar til at hjælpe, så kommunen imødekommer og tilpasser den daglige erhvervsservice til virksomhedernes behov.

- Her er jeg taknemmelig for det unikke samarbejde, der er mellem virksomhederne i Furesø, Furesø Erhvervsforening, Furesø Industri og kommunen, fordi det betyder, at vi får gode arbejdspladser til kommunen, liv i erhvervsområderne, udsatte borgere tilbage i job og en kommune, der summer af liv og vækst, siger han og uddyber:

- Og vores indsats virker. Vi har oplevet en stigning i antallet af arbejdspladser i kommunen. Vi har en effektiv byggesagsbehandling. Vores jobindsats, der blandt andet hviler på et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, er af Dansk Arbejdsgiverforening vurderet til at være den tredje bedste i hele landet. Det er ærgerligt at Jakob Karter og Venstre ikke vil tage ansvar for denne positive udvikling, som jeg mener, vi kan være stolte af i Furesø Kommune.