Erhvervsvenlig eller borgervenlig?

Furesø - 14. juli 2017 kl. 13:56 Af Jimmy Rømer

Erhvervsvenlig eller erhvervsfjendtlig?

Det er ét af diskussionsemnerne i Furesø Kommune denne sommer. Venstres Jakob Karter har skudt debatten i gang, og Socialdemokratiets Preben Sandberg Pettersson har fulgt op. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nu blander Enhedslistens Øjvind Vilsholm sig, men det sker under en lidt anderledes overskrift: Erhvervsvenlig eller borgervenlig?

- Det primære fokus skal være på, at borgerne får en god behandling af kommunen. Derefter kan vi fokusere på, at have et godt samarbejde med erhvervslivet.

Det mener Øjvind Vilsholm, efter at Venstre og Socialdemokratiet i sidste uge her i avisen var uenige om, hvorvidt Furesø Kommune er erhvervsvenlig nok.

- Man kan som Socialdemokratiet fokusere på, at kommunen i følge Dansk Industri er den mest erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland, eller man kan som Venstre fokusere på, at kommunen ifølge Dansk Byggeri er kun er på en ottendeplads blandt de nordsjællandske kommuner, når det gælder erhvervsvenlighed. Men det er sådan set lige meget, for faktum er, at kommunen allerede gør rigtig meget for det lokale erhvervsliv, slår Øjvind Vilsholm fast.

Han hæfter sig blandt andet ved, at kommunen både har et erhvervskontaktudvalg og herudover har der været nedsat en »task force« og flere arbejdsgrupper, hvor politikere og embedsmænd ifølge Øjvind Vilsholm har brugt rigtig meget tid på at lytte til erhvervslivets behov og ønsker.

- Og det er for så vidt fint nok, men jeg har hverken hos Venstre eller Socialdemokratiet kunnet få støtte til, at man nedsatte et brugerpanel med repræsentanter fra de kontanthjælpsmodtagere og a-kassemedlemmer, der også er brugere af jobcentret. Det er godt, at vi lytter til erhvervslivet, men jeg ville ønske, at flertallet i kommunen var lige så interesseret i at høre, hvad borgerne mener, fortsætter Øjvind Vilsholm.

- Det kunne i øvrigt være interessant, hvis for eksempel Ældre Sagen eller Danske Handicaporganisationer lavede tilsvarende undersøgelser af borgervenligheden i kommunerne, siger Øjvind Vilsholm.

Enhedslisten ønsker også, at man lytter mere til borgerne, når det gælder økonomien. Og her tænker Øjvind Vilsholm især på dækningsafgiften - skatten på virksomhedernes bygninger:

- Alle i byrådet - undtagen Enhedslisten - har stemt for at sænke dækningsafgiften. Det betyder, at der nu er givet skattelettelser til det lokale erhvervsliv for 10 millioner kroner om året. Penge, vi sagtens kan bruge til for eksempel. børn og ældre, pointerer Øjvind Vilsholm, der peger på, at skattelettelserne til erhvervslivet i øvrigt er givet samtidig med, at virksomhederne tjener mere og mere.

- Faktisk har virksomhederne i Furesø Kommune ifølge NN Erhverv fordoblet deres overskud i perioden fra 2012 til 2015. Jeg tror, vi er erhvervsvenlige nok lige nu, lad os hellere fokusere på at bliver en mere borgervenlig kommune, slutter Øjvind Vilsholm.