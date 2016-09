Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm mener, at to-tre parkeringsvagter let kan tjene deres løn hjem. Foto: Kenneth Løvholt Foto: Kenneth Løvholt

Enhedslisten ønsker p-vagter

Furesø - 06. september 2016 kl. 06:36 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunen skal ansætte nogle parkeringsvagter, så vi kan få sat en stopper ulovligt parkede biler både nord og syd for Fiskebækken.

Det mener Enhedslistens byrådsmedlem Øjvind Vilsholm, som på næste byrådsmøde stiller forslag om, at kommunen skal undersøge muligheden for at ansætte nogle parkeringsvagter.

- Vi har i efterhånden længe hørt om problemer med biler, der parkerer til gene for beboerne omkring Farum Park, og indimellem også ved Farum Arena. Politiet har andre prioriteter og rykker kun yderst sjælden ud med bødeblokken, så hvis vi vil de ulovligt parkede biler til livs, må vi selv gøre noget, fastslår Øjvind Vilsholm overfor Frederiksborg Amts Avis.

Han mener dog ikke, at det kun er ved »festlige« lejligheder, at parkeringsvagterne skal på gaden.

- Som medlem af handicaprådet hører jeg ikke sjældent om problemer med, at nogen holder ulovligt på handicapparkeringspladserne. Det skal nok holde op, når folk finder ud af, at der kommer til at ligge et girokort i forruden, når de kommer tilbage til deres bil, siger Øjvind Vilsholm.

Derudover vil Enhedslisten have styr på biler, der parkerer på fortov og cykelsti.

- Kørestolsbrugere kan ikke bare smutte ud på vejen og komme op på fortovet igen ved egen hjælp. Nogen gange kan de være nødt til at køre et stykke tilbage for at komme ud på vejen, og måske endnu et stykke efter den parkerede bil for at komme tilbage på fortovet igen. Og det er heller ikke ufarligt at skulle ud på kørebanen for moren eller faren med en barnevogn og en tre-årig ved siden af på en løbecykel. Hvis vi kan holde fortove og cykelstier fri for biler, mindsker vi også risikoen for ulykker, forklarer han.

Ifølge Øjvind Vilsholm vil det ikke koste kommunen noget at ansætte nogle parkeringsvagter.

- Jeg tror desværre let, at to-tre parkeringsvagter - måske endda flere - kan tjene deres løn hjem. Så på denne måde får vi skabt nye jobs, uden at vi skal til at tage penge op af kommunekassen. Og hvis vi ansætter nogle af kommunens arbejdsløse borgere, så ender det jo med, at vi rent faktisk sparer en del penge, fordi kommunen ikke skal udbetale dagpenge eller kontanthjælp, slutter Øjvind Vilsholm.