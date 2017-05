En meget bedre idé omkring Hangar 2

Store Flyvedag på den tidligere flyvestation i Værløse blev et tilløbsstykke. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Furesø - 23. maj 2017 kl. 06:36 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I anledning af Store Flyvedag forgangne weekend var Hangar 2 åben for offentligheden, og det benyttede foreningen Værløse Flyvehistorisk Hangar sig af og fik rigtig mange mennesker i snak om fremtiden for hangaren.

Det bemærker formanden for foreningen Søren Pedersen til Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser, at i lokalplan 121 om sydlejren kan man læse, at hangaren skal bruges til kultur- og fritidsformål, men at den også kan bruges til erhverv.

- Det kunne medføre, at hangarerne kunne ende som langtidslager for Jem og Fix, Silvan, T. Hansen eller lignende, men Værløse Flyvehistorisk Hangar har en meget bedre idé - lad stedet være det sted man bevarer flyvestationens sjæl, lad der også i fremtiden være flyvemaskiner på flyvestationen, forklarer han.

Værløse Flyvehistorisk Hangar er en forening, hvor pensionister, veteranflyfolk og Furesø Museer samler formidlingen af områdets spændende historie, hvor der er aktiviteter for alle aldersklasser og måske endda et sted hvor krigsveteraner kan få et samlingssted, hvor de kan snakke sammen over en kop kaffe i noget, der minder om militære omgivelser - det er også stedet. hvor andre foreninger kan booke lokaler til møder og lignende via Furesø Kommunes bookingsystem.

Furesø Kommune har ifølge Søren Pedersen været yderst behjælpelig med at få aftaler i stand, så hangaren kan overdrages til foreningen, efter at den er sat grundigt i stand af Statens ejendomsselskab Freja - uden omkostninger for Furesø Kommune.

Værløse Flyvehistorisk Hangar har lavet skriftlige aftaler med både Naturstyrelsen og Flyvevåbnet om brug af arealer og tildeling af museumsfly.

På Store Flyvedag kunne man se nogle af de fly, der vil kunne ses i hangaren i fremtiden, F-16, Chipmunk og Kramme & Zeuthenfly - sidstnævnte er danske flykonstruktioner fra 1940'erne.

- Nu er meningen ikke, at der skal være et regulært »flyvemuseum« i hangaren - nej snarere et åbent værksted. hvor man se restaurering af museumsfly og vedligeholdelse af veteranfly, hvor man kan møde ildsjæle med kærlighed til lokalområdet og flyvning, og hvor Furesø Museers skoletjeneste laver spændende aktiviteter for bør, siger Søren Pedersen.

Flyene i hangaren vil alle være fly med historisk tilknytning til Flyvestation Værløse.

Det er foreningens håb, at hangaren kan åbnes permanent omkring årsskiftet 2017/2018 - men der bliver én lejlighed mere i år til at se hangaren åben, inden håndværkerne går i gang, nemlig ved Furesø Picnicfestival den 10. og 11. juni, hvor hangaren danner ramme om »Picnic blandt Veteranfly« - her kan man spise sin picnic med udsigt til smukke gamle fly og snakke med mekanikere og piloter, der kan fortælle om deres oplevelse med flyvningen.