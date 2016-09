Et samarbejde mellem elever fra Syvstjerneskolen og Furesø Ungdomsskole er resulteret i en filmpris.

Elever tog filmpris

Furesø - 15. september 2016 kl. 05:53 Af Jimmy Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stærkt samarbejde mellem Syvstjerneskolen og Furesø Ungdomsskole har både givet filmpris og kompetenceløft til Syvstjerneskolens elever. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For nylig tog en flok elever fra Syvstjerneskolen kegler. De vandt nemlig prisen for bedste manus på TheNextFilmFestival, som er en slags DM i ungdomsfilm. Bag succesen ligger endnu en succes - nemlig samarbejdet mellem Syvstjerneskolen og Furesø Ungdomsskole om et valgfag i film.

Eleverne fra valgholdet i film stillede op med kortfilmen »Break Free«, som handler om køn, identitet og om at turde være sig selv. Og filmen var altså så god, at de unge tog en pris med hjem.

Ramses Sjøholm, Isabella Seedorff, Emma Skov og Karoline Norman Sørensen tog imod prisen på vegne af valgholdet.

Da eleverne fik ideen sidste år, gik de på jagt efter rammer og opbakning til projektet.

Furesø Ungdomsskole, som har tradition for at bakke op om skolernes valgfag, var klar med opbakning i form af finansiering og medtænkning, hvilket gjorde det muligt at hente professionelle filmfolk ind til at hjælpe eleverne. Samarbejdet førte til, at Syvstjerneskolens elever på valgholdet i sæsonen 2015-16 byggede deres helt egen film op fra bunden med manuskript, optagelser og redigering af billede og lyd.

- At lave film er en rigtig god og innovativ læringsproces. Eleverne lærer både at omdanne ideer og tanker til konkrete produkter og ikke mindst at løse den opgave i samarbejde med andre, forklarer Tobias Smith, pædagogisk it-konsulent på Syvstjerneskolen og manden bag ideen om valgfaget.