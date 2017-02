Skrabelod gør det muligt at blive dobbeltmillionær, og det prøvede en mand fra Furesø Kommune. Foto: Danske Spil

Dobbeltmillionær på skrabelod

Furesø - 09. februar 2017

At skrabe et skrabelod og lige mangle det sidste ikon er vi vist mange, der har prøvet.

Men ikke desto mindre var en mand i 60'erne fra Furesø Kommune heldig, og fik det sidste ikon skrabet frit, så han nu har vundet to millioner kroner. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

- Det er lidt surrealistisk. Jeg tænker ikke så meget over det, det er jo sket meget pludseligt, at jeg er blevet to millioner kroner rigere, siger vinderen.

Han fortæller, at han engang imellem køber et skrabelod, og at han tidligere har vundet 1500 kroner et par gange, og fortæller, at han normalt synes, han er heldig på dette spil.

Og heldig var han. Da det gik op for ham, at han havde vundet, gik han hen til sin datter, der var i gang med at lave mad og fortalte, han havde vundet to millioner kroner. Det troede datteren dog ikke på, så da vinderen viste hende skrabeloddet, udbrød hun:

- Nu har du fået en ny titel. - En ny titel?

- Ja, du er millionær. - Nej, jeg er dobbeltmillionær, lød samtalen.

Hvad gevinsten skal bruges på, har vinderen ikke helt besluttet endnu, men en ting er i al fald sikkert for ham:

- Vi køber en ny bolig, og måske tager vi ud og rejser til sommer, fortæller vinderen fra Furesø Kommune.