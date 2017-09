Farum. Flygtningeudstilling på Immigrantmuseet. ¬ Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Diksan-sagen vækker undren

Furesø - 13. september 2017 kl. 11:23 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bølgerne efter byrådsmedlem Neslihan Diksans farvel til socialdemokratiet er nået til de øvrige partier i Furesø Byråd.

Venstres borgmesterkandidat Gustav Juul og Det Radikale Venstres Helle Katrine Møller melder samstemmende, at de ingen kommentarer har til sagen.

Men den konservative borgmesterkandidat Lars Carstensen er klar med en melding.

- Jeg kender ikke forløbet, men det er godt at socialdemokraterne tager det alvorligt. Det er beklageligt at socialdemokraterne ikke har mere styr på, hvad deres byrådsmedlemmer støtter. Jeg forventer at socialdemokraterne lærer af denne sag og foretager et eftersyn af de kandidater, de opstiller til valget, lyder det fra Lars Carstensen, som kender Neslihan Diksan fra Integrationsrådet.

- Jeg har i tidligere valgperioder haft et godt samarbejde med Neslihan Diksan i Integrationsrådet, og jeg er ked af, at Neslihan Diksan har foretaget den fejlvurdering, at de to ting var forenelige.

Enhedslistens Øjvind Vilsholm pointerer, at han ikke har bemærket en antidemokratisk holdning hos Neslihan Diksan.

- I det politiske samarbejde, jeg har haft med Neslihan Diksen i de to perioder, jeg har siddet i byrådet, har jeg ikke bemærket nogen særlig antidemokratisk indstilling, lyder det fra Øjvind Vilsholm, som dog tager afstand fra den dansk-tyrkiske forening UETD.

- Ud fra hvad jeg har kunnet finde om UETD på nettet, har organisationen internationalt givet udtryk for holdninger, der ligger meget langt fra mine synspunkter - lige fra kvindeundertrykkelse til undertrykkelse af kurdernes rettigheder. Jeg tvivler på, at Neslihan Diksen deler ret mange af de synspunkter - sådan kender jeg hende i hvert fald ikke. Men det er da særdeles uheldigt, at hun er med i en organisation, hvor der tilsyneladende er en hel del medlemmer med de holdninger, fortæller Øjvind Vilsholm og fortsætter:

- Dertil kommer, at UETD for eksempel i Holland angiveligt bruger udemokratiske metoder og forfølger kritikere af den tyrkiske regering. Det håber jeg, at Neslihan Diksan vil gøre noget for at lægge afstand til.

