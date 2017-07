Torben og Lisbeth Toft Christensen har bestemt god grund til at være i højt humør. Forretningen Rokkedyssegård udvikler sig positivt og har etableret en jordbærcafé i Dronningmølle, som det seneste skud på stammen. Foto: Mikkel Kjølby

Det rykker for Rokkedysse

Furesø - 20. juli 2017

KIRKE VÆRLØSE: »Hvis vi bruger Tour de France-sprog, så er vi på etape 100 uden hviledage, lyder det med et stort smil på læberne fra Torben Toft Christensen.

For man skal ikke tage fejl. Ægteparret Lisbeth og Torben Toft Christensen udstråler den energi og virkelyst, som man kun finder hos mennesker, der har set deres projekt vokse sig stort og stærkt.

Det startede med 20.000 jordbærplanter i bryllupsgave for 28 år siden. Lisbeth løb det i gang, mens børneflokken voksede, og forretningen Rokkedyssegård tog form.

For seks år siden havde forretningen nået et niveau, som gjorde det muligt, at Torben sagde sit job op og kastede al sin energi ind i at udvikle brandet Rokkedyssegård.

- Vi føler, at der er kommet et ryk. Der er flere folk, der har fået øjnene op for stedet. Rokkedyssesgård er blevet et sted, hvor folk kan tager til for at få en kop kaffe, spise bær og ikke mindst plukke bær ude i marken, forklarer Lisbeth Toft Christensen og fortsætter:

- Især selvplukket er folk glade for. De kommer ikke for at plukke 10 kilo, men mere for at komme ud i marken sammen med børnene.

Forretningen er de senere år blevet udvidet med endnu en jordbærgård ved Vejby Strand i Nordsjælland og en jordbærcafé tæt på stranden i Dronningmølle.

- Vi har arbejdet med en strategi om at gøre det til en oplevelse af spise Rokkedyssebær. Den strategi har vi fulgt, siden vi lavede gårdbutikken om til en gårdcafé for fem år siden og gik i gang med selvpluk. Med gården kommer vi tættere på publikum i sommerferien og giver dem mulighed for at spise bær, hvor de er dyrket, siger Torben Toft Christensen.

Denne sæsons nyskabelse er en jordbærcafé i et gammelt træhus med udsigt til Sverige henover stranden i Dronningmølle.

- Det har vi ikke prøvet før, og vi har haft brug for hjælp med indretningen, hvilket også har smittet på cafeen her på gården, siger Lisbeth Toft Christensen og peger hen på en gruppe jordbærfarvede caféstole.

- Vi får se om tre år, om det bliver en succes med jordbærcafeén i Dronningmølle. Nu er det i hvert fald løbet i gang, siger Torben Toft Christensen, mens ordrerne tikker ind på hustruens smartphone.

For sæsonen er langtfra slut. Den startede den 4. maj. Seks dage senere blev de første jordbær plukket og siden er der blevet plukket bær hver eneste dag. Det fortsætter frem til den 16. september. Sæsonen er blevet udvidet med tilføjelsen af hindbær. På søndag starter sæsonen for selvpluk af hindbær, og bærrene vil blive høstet helt frem til efterårsferien.

- Ja, og så har vi også indført juleåbent, så der er nok at se til. Men der bliver tid til at gå i vinterhi et par måneder. Det er i den periode, vi finder på nye ting, siger Torben Toft Christensen.

